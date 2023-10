Syv dage er gået, siden Hamas gennemførte et voldsomt terrorangreb i Israel.

Kongehuset er indtil videre ikke kommet med en officiel udtalelse om angrebet, og det havde dronning Margrethe ikke i sinde at lave om på, da hun lørdag aften gæstede synagogen i København til en mindehøjtidelighed for ofrene.

I hvert fald hastede Dronningen over stok og sten ind i synagogen uden at sige et ord til de ventende journalister, der håbede på en udtalelse.

Tavsheden fra Majestæten overrasker ikke kongehusekspert Thomas Larsen. Han mener, at Dronningen sender et signal uden at sige noget.

Dronning Margrethe . Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe . Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Jeg ser det som en manifestation, at hun er med ved mindehøjtideligheden lørdag aften. Det synes jeg, man skal se som et meget stærkt signal fra kongehusets side, og ikke mindst fra Dronningens side,« siger Thomas Larsen, der er tidligere kongehuskommentator hos Berlingske, forfatter til flere bøger om Kongehuset og nu fungerer som politisk kommentator hos Altinget, Sjællandske Medier og Nordjyske Medier.

Dronningen satte mandag få ord på situationen i Israel, da Ekstra Bladet mødte hende foran Gilleleje Kirke, hvor hun deltog i en mindeceremoni i anledning af 80-året for redningen af de danske jøder.

»Det kan ikke andet end at chokere os allesammen,« sagde hun dengang.

Ifølge Thomas Larsen er der ingen tvivl om, at dronning Margrethe er meget optaget af jødernes skæbne under blandt andet Anden Verdenskrig, hvilket hun har fortalt om i tidligere interview.

»Det er ikke berøringsangst, som Dronningen har her, og man skal ikke underkende betydningen af, at hun deltager i mindehøjtideligheden her til aften. Det er et signal fra hendes side,« siger han.

»Og så er det en manifestation af, at det for Dronningen er utåleligt, når jøder også langt væk fra Israel – herunder i Danmark – oplever forfølgelse. Der har hun været meget skarp i mælet,« siger han.

Mette Frederiksen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Mette Frederiksen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Så du mener, at det er Dronningens måde at sige noget på uden at sige noget?

»Ja, det mener jeg, og jeg mener, at det er ret markant. Set med mine øjne, så tror jeg, man skal lægge meget i det,« siger han og tilføjer:

»Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, hvor hendes støtte ligger her og nu, vel at mærke når vi taler om det angreb, som Hamas lavede på Israel for få dage siden. At hele konflikten dernede så er uendelig kompleks, det tror jeg også godt, at Dronningen er klar over.«

Ifølge Thomas Larsen giver det »god mening«, at det ikke er Dronningen og kongehuset, der er de første til at komme med udmeldinger, når det drejer sig om et udenrigspolitisk emne, der kan ligge en linje for Danmark.

»Det kan jo ikke nytte noget, hvis kongehuset kommer med meldinger, der går på tværs af, hvad de folkevalgte mener,« siger han.

Han tør dog ikke at spå om, hvorvidt Kongehuset rent faktisk vil udtale sig om terrorangrebet mod Israel.

Men hvis det sker, så er han sikker på, at udtalelsen vil være afstemt med statsministeriet:

»Jeg er helt overbevist om, at når det handler om større internationale kriser – og også når det handler om krig og fred, så er det klart, at der er en tæt dialog mellem Kongehuset og Statsministeriet,« siger han.