Prins Nikolai har stoppet sin uddannelse til reserveofficer på Hærens Sergentskole på Varde Kaserne efter kun to måneder Det imponerer ikke kongehusekspert Søren Jacobsen.

»Militæret ville helt klart kunne modne og give ham en bedre start til karrieren. Så det er lidt slapt, at han nu er stoppet.«

Sådan lyder det fra Søren Jacobsen, der ud over at være forfatter og historiker, har beskæftiget sig med kongehuset i mange år. Søren Jacobsen mener, at en militæruddannelse ville kunne styrke prins Nikolais vej ind i en potentiel erhvervskarriere.

»Det ville have tilført ham modenhed, styrke og fysik. Derudover viser sådan en uddannelse, at man kan modtage en ordre og samtidig gennemføre den. Den viser også, at man kan udvise disciplin, og det er absolut brugbart i erhvervslivet. Den vej burde han have fulgt,« siger Søren Jacobsen til B.T.

Prins Nicolai bliver introduceret til Hærens Sergentskole i Varde. Foto: Kongehuset Vis mere Prins Nicolai bliver introduceret til Hærens Sergentskole i Varde. Foto: Kongehuset

Tidligere på året kunne danskerne se Prins Nikolai vise sig frem på catwalken. Her gik han som model for det internationale mærke Burberry. Den vej mener Søren Jacobsen dog ikke, at prins Nikolai skal forfølge, når han skal finde noget nyt at beskæftige sig med.

»Det er en meget kort vej at gå. Han vil jo ikke være interessant i den branche for altid.«

Når man i kongehuset starter en uddannelse, er der ellers tradition for at gå den militære vej. Det gjorde eksempelvis H.M. Dronningen og hendes to sønner, kronprins Frederik og prins Joachim.

Søren Jacobsen mener også, at det er en god tradition, som kongehuset implementerer. Især mindes han, hvilken positiv udvikling det gav kronprins Frederik at være i militæret.

Der er langt fra de sædvanlige fester på slottet til den hverdag, prins Nikolai nu skal vænne sig til på sergentskolen i Varde. Foto: Henning Bagger Vis mere Der er langt fra de sædvanlige fester på slottet til den hverdag, prins Nikolai nu skal vænne sig til på sergentskolen i Varde. Foto: Henning Bagger

»Han blev en meget stærkere person rent mentalt. Han blev til en mand, der var klar til at påtage sig et ansvar, da han blev færdig. Den opfattelse har man ikke af Nikolai nu, og derfor er det en god tradition fra kongehusets side.«

Men selv om det er en god tradition, er det så ikke også i orden, hvis den tradition ikke er noget for prins Nikolai?

»Han er jo en ung mand, der selv har lov til at vælge, hvad han vil og skal. Det er bare et godt tegn, at når man påbegynder en uddannelse, så gør man den færdig. Og to måneder er altså ikke lang tid, og det udviser ikke stabilitet« mener Søren Jacobsen.

To måneder var lige præcis, hvad Prins Nikolai nåede på Hærens Sergantskole på Varde Kaserne.

Hærens Sergentskole i Varde uddanner kommende ledere og mellemledere til hæren. Foto: Kongehuset Vis mere Hærens Sergentskole i Varde uddanner kommende ledere og mellemledere til hæren. Foto: Kongehuset

Søren Jacobsen har dog ingen idé om, hvad Prins Nikolai nu skal foretage sig.

»Jeg tror, han har godt af en tænkepause. Men noget skal han jo lave. Vi skal jo huske på, at prins Nikolai skal ud og tjene sine egne penge. Og jeg tvivler på, han vil sidde bag kassen i Netto eller stå bag disken hos McDonald's,« siger han og tilføjer:

»Dem, prins Nikolai søger hos næste gang, kan godt finde på at tænke: 'Er han her på prøve, mener han det, og er han alvorlig?'. Det skal prins Nikolai være opmærksom på.«

Prins Nikolai begyndte sin uddannelse til reserveofficer onsdag den 1. august.