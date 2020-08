Det var ‘bemærkelsesværdigt’ og ‘påfaldende’, da kronprinsesse Mary lørdag holdt en tale ved det tv-show, der afløste årets ‘Copenhagen Pride’-parade.

Men det skyldtes ikke kun det, hun sagde i talen, lyder vurderingen fra historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen.

»Det bemærkelsesværdige er ikke, hvad hun sagde, men at hun har kastet sig over lige netop det,« siger han.

Selv om Kongehuset gennem årtier har gjort en stor dyd ud af være apolitisk, så begav Kronprinsessen sig ind på netop det politiske område med sin tale.

Kronprinsesse Mary kunne ikke undgå at komme lidt ind på det politiske område i sin tale ved Copenhagen Pride.

»Rettigheder forbinder vi ofte - naturligt nok - med noget juridisk. Men ’retten til at være den, vi er’ handler om mere end juridiske rettigheder alene. For ja, vi har rettigheder, men hvordan mærker vi dem egentlig?,« lød det blandt andet fra Mary.

Udtalelsen kan ikke opfattes som andet end politisk, vurderer kongehuseksperten - og uanset om det var bevidst eller ej, så kaster det et nyt lys over kongehuset og Kronprinsessen:

»Selvom det er svært at finde nogen politikere i Danmark, der er imod 'Pride', så er det stadig et emne, der hører til på venstrefløjen. Og det er da påfaldende, når kongehusets politik har været, at man ikke valgte hold, men at man var ovenover,« siger Sebastian Olden-Jørgensen og tilføjer:

»Det er politik og mere politik, end vi er vant til at se fra kongehuset.«

Kronprinsesse Mary er kendt for at være interesseret i sager om personers rettigheder og livsvilkår.

I årevis har hun sammen med 'Mary Fonden' haft fokus på blandt andet mobning og trivsel.

Derfor vurderer Sebastian Olden-Jørgensen også, at kronprinsesse Mary har valgt at holde tale ved Pride-tv-showet, da det er en sag, som hun mener er vigtig:

»Det må komme fra hende. For dronning Margrethe har holdt sig uden for det her og har ikke udtalt sig - og man har heller ikke forventet, at hun ville udtale sig,« siger han og tilføjer, at det dog også samtidig har gjort, at Kronprinsessen har ‘bejlet’ til den politiske venstrefløj.

Sager som LBGTI og WWF Verdensnaturfonden er mere harmløse end foreksempel klimaproblematikken, som hurtigt kan blive meget politisk.

Og det er også historisk, da Kongehuset i århundreder har været mere forbundet med højrefløjen.

»Jeg vil i hvert fald kalde det en satsning på venstre side, som jo harmonerer med kronprinsens folkelige profil med sport og musik,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Han tilføjer dog også, at det er et smart valg af Kronprinsessen at kaste sig ind i LBGTI-sagen i stedet i for eksempel klimadebatten.

»Klimaet er meget politisk, for det handler også om økonomi, hvor LBGTI er lidt mere ‘gratis’,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Han tilføjer, at det også er mere 'harmløst', når Kronprinsessen som præsident for WWF Verdensnaturfonden fokuserer på truede dyrearter.

Marys tale ved LBGTI er blot den seneste ‘modernitet’ i de europæiske kongehuse.

For få måneder siden blev det annonceret, at prins Joachim fik et job, mens England tidligere på året var på den anden ende over prins Harry og hertuginde Meghans royale exit.

»Det her tyder på, at den næste generation ikke bare fortsætter efter den gamle. Vi står overfor et generationsskifte i kongehusene, hvor både normer og adfærd vil ændres,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.