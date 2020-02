»Nu skal han altså tænke sig om.«

Sådan lyder det fra kongehuseksperten Søren Jakobsen efter nyheden om, at kronprins Frederik er kommet til skade under en skitur i Schweiz.

»Nu er det heldigvis en lille skade, og han kan stadig passe sine pligter, men Kronprinsen bør altså være mere påpasselig med sig selv. Han er trods alt en mand på 51 år,« siger Søren Jakobsen.

»Han glemmer, at han er en midaldrende mand, og vi har altså ikke brug for en kronprins, der er halvinvalid, når han skal tage over efter sin mor,« fortsætter han.

(Arkiv) Kronprinsfamilien på skiferie i Verbier, Schweiz i 2012. Foto: SEBASTIEN FEVAL Vis mere (Arkiv) Kronprinsfamilien på skiferie i Verbier, Schweiz i 2012. Foto: SEBASTIEN FEVAL

Det er da bestemt heller ikke første gang, at kronprins Frederik kommer til skade under hæsblæsende sportsaktiviteter.

Så sent som i maj 2019 måtte han aflyse at deltage i Royal Run på grund af en diskusprolaps, mens han tidligere samme år måtte droppe VM i cross, fordi hans knæ var overbelastet.

I vinteren 2019 beskadigede han sit forreste korsbånd under en skitur, og tilbage i 2016 fik han en fraktur på halsrygsøjlen i en trampolinulykke.

»Der må snart være nogle, der siger til ham, at bliver nødt til at passe bedre på sig selv,« siger Søren Jakobsen og fortsætter:

Kronprins Frederik er en aktiv kronprins. Her er han på jetski ved KIA Cold Hawaii PWA World Cup i 2013. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprins Frederik er en aktiv kronprins. Her er han på jetski ved KIA Cold Hawaii PWA World Cup i 2013. Foto: Henning Bagger

»Han skal kunne gå og stå til sine officielle pligter, og det rimer altså ikke med 'alpint skiløb'. Tiden er inde til, at han tænker sig om, og det her lille uheld bør være en påmindelse for ham.«

Ulykken fandt sted i skibyen Verbier, hvor kronprins Frederik i øjeblikket befinder sig sammen med kronprinsesse Mary og parrets fire børn, prins Christian, prinsesse Isabella og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine.

Efter ulykken blev Kronprinsen opereret i sin venstre skulder på Rigshospitalet i København.

»Skisport er en risikabel hobby, når man er en midaldrende mand, men det er som om, at det ikke er gået op for Kronprinsen, at han er midaldrende,« siger Søren Jakobsen og fortsætter:

(Arkiv) Kronprins Frederik ved KIA Cold Hawaii PWA World Cup i 2013. Foto: Henning Bagger Vis mere (Arkiv) Kronprins Frederik ved KIA Cold Hawaii PWA World Cup i 2013. Foto: Henning Bagger

»Det er meget sandsynligt, at Dronningen lever længe endnu, så den periode, han skal regere, bliver ikke 50 år lang. Han kan meget vel nå at blive 60 år, inden han skal være konge, og det går altså ikke, at han skal repareres hele tiden indtil da.«



Bliver han tvunget til at holde igen, når han bliver konge?

«Jeg er bange for, at Frederik vil sige, at det skal han nok selv bestemme. En gang i mellem - undskyld udtrykket - så tager fanden ved ham, og så vil han selv afgøre, hvad han skal og ikke skal,« siger kongehuseksperten og fortsætter:

»Det er er en del af hans karakter - han har en drengerøv indeni sig - men i det her tilfælde er der altså ikke plads til, at han selv må bestemme. Han har et ansvar for arvefølgen.«

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Kongehuset, men det har i skrivende stund ikke været muligt.