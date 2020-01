»Det er meget usædvanligt at trække sig på den baggrund«.

Sådan lyder det fra kongehusekspert Lars Hovbakke, da han sætter ord på, at prins Harry og hertuginde Meghan har fravalgt at være seniormedlemmer af det britiske kongehus.

Prins Harry og hertuginde Meghan oplyste onsdag aften på Instagram, at de ønsker at trække sig fra rampelyset.

De vil fremover bruge deres tid dels i Storbritannien dels i Nordamerika. Men de vil også fortsat passe deres protektioner og stå til ansvar for Dronningen og Commonwealth.

'Den geografiske balance vil give os mulighed for at opfostre vores søn til at værdsætte den royale tradition, han blev født ind i, mens vi også giver vores familie plads til at fokusere på det næste kapitel,' skriver parret på det sociale medie.

Ifølge Hovbakke skyldes udmeldingen fra det royale par, at de har et anstrengt forhold til den britiske presse.

Senest har prins Harry lagt sag an mod tre aviser, som han mener har hacket parrets telefoner, mens Meghan sagsøgte Mail on Sunday for at offentliggøre et privat håndskrevet brev, som hun havde sendt til sin far.

»Harrys erfaring med pressen er meget dårlig, og han mener, at de tog livet af prinsesse Diana i 1997. Så hans personlige erfaring gør, at han ønsker at beskytte Meghan mod samme skæbne,« siger Hovbakke.

Vis dette opslag på Instagram “After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA Et opslag delt af The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) den 8. Jan, 2020 kl. 10.33 PST

Han mener, at beslutningen er baseret på følelser og ikke fornuft:

»Det vil formentlig vække en del kritik. Der vil være konservative kredse, der ikke mener, at de kan tillade sig det. Det springende punkt er, om de vil afgive deres apanage. Det er der mange, der lægger vægt på i dag, og som vil synes, at de svigter, hvis de ikke afgiver apanagen med det samme,« siger Hovbakke.

På Instagram skriver parret, at de med tiden ønsker at blive økonomisk uafhængige.

»De er meget populære og centrale personer i det britiske kongehus, det er klart, at det er noget, der på længere sigt vil skade kongehuset, fordi de er så populære«, siger han.