Dommen er hård, når man spørger en af afdøde prinsesse Dianas allernærmeste ansatte om sagen med prinsesse Kate og det manipulerede billede.

»Kongehuset har mistet kontrollen«

Ordene kommer fra kongehus-ekspert Patrick Jephson, som arbejdede som prinsesse Dianas private sekretær frem til 1996. Han har kommenteret på sagen i et interview givet til CNN.

Her lægger han ikke skjul på, at han mener, man fra det engelske kongehus har taget flere forkerte valg op til og i forbindelse med, man lagde et manipuleret billede af prinsesse Kate på Instagram.

For det er ikke bare billedet, som er problemet.

Ifølge den tidligere sekretær er det også manglen på oplysninger om både prinsessen, men også kong Charles, hvis kræftform stadig forbliver et mysterium for offentligheden, der er årsag til uro i befolkningen.

»Det, vi ser her, er, at kongehuset har mistet kontrollen over narrativet. I stedet for at komme med beroligende information om kongen og prinsessen, som folket har meget kærlighed til, har vi hverken hørt eller set noget fra prinsesse Catherine,« siger Patrick Jephson.

»Bortset fra det bekymrende billede.«

Billedet, som efterhånden er blevet omtalt vidt og bredt, blev lagt op, efter at prinsesse Kate havde været sygemeldt siden jul.

Fra det britiske hofs side har man oplyst om, at prinsessen havde fået foretaget en maveoperation, uden at man derudover uddybede, hvad der var galt med hende.

De sendte dog det nu så omtalte billede ud som første livstegn.

Det viste sig dog bare, at man ikke kunne tage den smilende mor, flankeret af sine tre børn, som et tegn på bedring.

Billedet var nemlig manipuleret og blev efterfølgende taget ned af det britiske kongehus.

Jephson siger, at kongehuset skulle have fortalt så meget af sandheden, som de kunne.

Nu lægger privatsekretæren ikke skjul på, at det britiske kongehus er i en regulær krise, fordi troværdigheden har lidt et ordentligt knæk ovenpå en periode med det, han kalder 'et informationsvakuum'.

Også prinsesse Kates mand prins William er mål for skarp kritik i forbindelse med hans kones sygdom, som du kan læse mere om her.