Prins Harry og hertuginde Meghans beslutning om at forlade rampelyset er et voldsomt brud på den måde, kongelige bør opføre sig.

Alligevel vækker det mindelser om prinsens mor, prinsesse Diana, der vendte ryggen til kongehuset i sin tid.

Det mener britiske kongehuseksperter, der kalde hele affæren både 'bizar' og 'impulsiv'.

Da prins Harry og hertuginde Meghan onsdag skrev på Instagram, at de ønskede at træde tilbage og blive økonomisk uafhængige, skete det angiveligt uden Dronningens vidende.

Hertuginde Meghan og prins Harry. Foto: MICHELE SPATARI Vis mere Hertuginde Meghan og prins Harry. Foto: MICHELE SPATARI

Det mener flere britiske kongehuseksperter at vide gennem deres 'kilder tæt på kongehuset'.

Selvom dette ikke er bekræftet fra officiel side, så valgte Buckingham Palace kort efter offentliggørelsen at meddele, at 'diskussionerne med prinsen og hertuginden er på et tidligt stadie.'

»Vi forstår deres ønske om at have en anden tilgang, men det er komplicerede anliggender, som vil tage tid at arbejde igennem,« lød det diplomatisk.

Og at Dronningen tilsyneladende ikke kendte til sit barnebarns planer bliver kaldt 'mere end bizart' af britisk kongehusekspert Penny Junor.

»Det minder om, da Diana pludselig annoncerede efter sin separation (fra Harrys far, prins Charles, red.), at hun trak sig tilbage fra 50 af sine velgørenhedsprojekter uden at konsultere nogen,« siger hun ifølge Daily Mail.

»Alle disse organisationer var fuldstændigt knuste. Det er den samme slags impulsive handling,« siger hun om prins Harry og hertuginde Meghans beslutning.

»Problemet er, at de ikke arbejder for sig selv - de arbejder for et familiefirma, og at offentliggøre denne slags uden at rådføre sig er mere end bizart.«

Også kongehusekspert Sally Bedell Smith undrer sig over beslutningen, som hun mener er et brud på den måde, en kongelig bø opføre sig, siger hun til Daily Mail.

Prinsesse Diana med sønnerne Harry og William oi 1995. Foto: JOHNNY EGGITT Vis mere Prinsesse Diana med sønnerne Harry og William oi 1995. Foto: JOHNNY EGGITT

Hun hæfter sig især ved, at de vil være økonomisk uafhængige. For selvom det kan lyde sympatisk, at de vil forsørge sig selv frem for at nasse apanage, så skaber det problemer.

Man kan nemlig ikke have en fod i den royale lejr, mens man ernærer sig ved et job i et privat firma, mener hun.

Kongehusekspert Michael Bregnsbo har til B.T. fortalt, at der er en årsag til, at parret ønsker at være økonomisk uafhængige, selvom de beholder deres protektioner.

»Når de får penge fra det offentlige, har man også ret til at forvente, at de gør noget til gengæld – herunder at stå til rådighed for medierne. Når de så ikke vil det, bliver de nødt til at blive uafhængige,« sger han.