Folk med maskinpistolerne stod klar, og det var en dramatisk exit, da den græske kongefamilie natten til den 14. december 1967 valgte at flygte i hast fra Grækenland.

Konstantin II, der tirsdag døde 82 år gammel, håbede i mange år på at få tronen tilbage. Men det skete aldrig. Og det er der en særlig grund til, vurderer kongehusekspert.

»Han var en speciel konge, fordi han ikke rigtig havde noget kongerige, og årsagen til, at han kom til at miste Grækenland på et ret tidligt tidspunkt var, fordi der er så stor forskel på, hvordan kongedømmet fungerer i Grækenland i forhold til i Danmark,« fortæller Lars Hovbakke Sørensen, der er kongehusekspert og historiker og tilføjer:

»Man havde en lang tradition i Grækenland for, at kongen blandede sig politisk i tingene. Meget mere end man gjorde i Danmark. Det var derfor, at grækerne var så skeptiske overfor at lade ham komme tilbage igen.«

Ekskong Konstantin og dronning Anne-Marie ved dronning Margrethes 75-års fødselsdag i 2015. Foto: Patrick van Katwijk

Kong Konstantin blev monark som kun 23-årig i marts 1964, da hans far, kong Paul, pludselig døde.

Senere samme år blev den unge konge gift med den danske prinsesse Anne-Marie, der blev til dronning Anne-Marie.

Blot tre år senere skabte et militærkup store uroligheder. Kongeparret blev vækket på deres slot Tatoi udenfor Athen med beskeden om, at der stod folk med maskinpistoler udenfor.

Telefonledninger var klippet over, og parret forsøgte febrilsk at finde ud af, hvad der var sket.

Prinsesse Anne-Marie var kun 18 år, da hun i 1964 blev gift med den græske konge. Foto: Steen Jacobsen

Konstantin så sig efterfølgende nødsaget til at godkende den nye militærregering, hvilket han efterfølgende fik en del kritik for. Nogle mente, at han skulle have gjort mere modstand og kæmpet mere og vist den græske befolkning, at han ikke bare ville overgive sige

Selv forklarede han, at han ikke ville have blodsudgydelser og ville købe sig tid til et modkup.

Modkuppet kom otte måneder efter, men det slog helt fejl, og så måtte den græske kongefamilie flygte for alvor:

»Lige da vi stod i det, tror jeg ikke, jeg tænkte så meget over, hvad der skete, vi ­skulle bare afsted der midt om natten, men bagefter har jeg jo tænkt: Hvordan kunne jeg gå igennem det? Vores søn var kun seks måneder, og jeg var gravid, da vi forlod landet. Men igen, vi vidste jo ikke, hvad fremtiden ville bringe, og at der ville gå så mange år, før vi kunne vende tilbage,« har eksdronning Anne-Marie fortalt i et interview med Hendes Verden.

Tatoi-paladset er i dag forladt og ligner en ruin. Foto: STELIOS MISINAS

Af samme årsag havde de nærmest ikke taget hverken penge eller ejendele med, da de flygtede. Og under flugten i deres privatfly, var kongeparret ved at løbe tør for brændstof over Italien og besluttede at lande i Rom.

Der boede de i syv år, hvor de håbede på at kunne komme tilbage til Grækenland.

Men Konstantin kom aldrig tilbage som monark. For selvom militærregimet blev væltet og demokratiet genindsat, så stemte den græske befolkning i 1974 nej til et monarki. Og det nej blev aldrig omvendt til et ja – i hvert fald ikke i Konstantin II's levetid.

Hovedforklaringen på, at han ikke fik lov til at spille en rolle igen var forgængernes politiske indblanden:

Konstantin 2.s to søstre, dronning Sofia af Spanien og prinsesse Irene, gik torsdag rundt ved familiegravene ved Tatoi-paladset. Foto: STELIOS MISINAS

»Det er vigtigt at understrege, at det egentlig ikke var, fordi Konstantin II gjorde noget forkert, at han ikke kunne vende tilbage. Det var mere, fordi der var en indbygget skepsis i befolkningen mod et monarki, fordi der var mange, der af principielle grunde var imod et kongedømme,« forklarer Lars Hovbakke Sørensen.

»Det var ikke så meget, hvad han gjorde som person, der gjorde, at man ikke ville have kongen tilbage – det var mere den her venstredrejning af det græske demokrati og befolkning. Det var næsten lige gyldigt, hvad han havde gjort, så var det ikke lykkedes, fordi der var så stor skeptisk overfor alt, hvad der lugtede af monarki,« siger han.