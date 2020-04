»Man kan jo ikke køre trillebør fra Malmø til Haparanda (1.628 km, red.), hvis jeg må sige det på den måde.«

Dronning Margrethe skabte overskrifter i efteråret, da hun i et interview med svenske Kvällsposten sendte en bredside afsted mod vores nabolands måde at forholde sig til klimaspørgsmålet på.

Men nytårsaften var budskabet rettet lidt ind.

»Vi har en fælles forpligtelse for vores smukke klode så myldrende fuld af liv. Det er en væsentlig udfordring for os alle i dag, og det gælder om, at vi alle er opmærksomme på, hvordan vi lever, og hvad vi gør,« lød det fra dronning Margrethe i nytårstalen.

Og for at fuldende forvirringen kan vi så tage fat i det interview, som Dronningen fredag gav til Politiken.

Igen var det en skeptisk tone fra den snart 80-årige kvinde, der i interviewet advarer om at »panikke over klimaet« og som desuden gør klart, at hun ikke er overbevist om, at klimaforandringer er direkte skabt af mennesker.

Spørger man Sebastian Olden Jørgensen, der er lektor med særligt fokus på hofhistorie ved Københavns Universitet, er det en smule overraskende, at vi nu ser det her interview fra Hendes Majestæt Dronning.

»Det er mindre professionelt, end jeg havde forventet, og så er det da også overraskende, men altså. Damen bliver snart 80 år,« siger han.

Men kan du forstå, hvis der sidder danskere, som ikke helt kan finde ud af, hvad vores dronning rent faktisk mener?

»Ja, for der er da en vis modsætning mellem de to interviews og nytårstalen. Det hænger ikke rigtigt sammen,« siger Sebastian Olden Jørgensen.

Hvor bør danskerne så kigge hen, hvis de skal finde hendes reelle holdning? Interviewene eller nytårstalen?

»Helt afgjort interviewene. Der er jo flere af dem, og når man lader sig interviewe, kan man jo godt komme til at sige eller 'tale over sig'«.

Men hvorfor tror du, at vi oplever de her skiftende budskaber?

»Det er et godt spørgsmål. Jeg troede, at hun skrev sine egne nytårstaler, men måske det her er et tegn på, at hun får lidt råd, når den skal skrives, og at hun måske er blevet opfordret til at fokusere på klimaet til nytår«.

Reelt set siger mange politiske partier jo med andre ord, at vi nok bør panikke lidt over klimaet. Nu siger hun det modsatte. Sidder politikerne og er lidt frustrerede lige nu?

»Hvis man er hård, kan man godt sige, at det er en smule politisk tonedøvt, ja. Hun lægger sig et andet sted en den politiske mainstream, og det er interessant«.

Men er det er vel helt okay, at Dronningen agerer 'politisk tonedøvt' eller hvad?

»Det må hun selvfølgelig godt, og nu er det heller ikke sådan, at hun kalder folk klimatosser eller noget. Hun udtrykker sig ikke bombastisk og er nok ikke en decideret klimabenægter, men hun har da en skepsis«.

Interviewet er lavet i forbindelse med Dronningens kommende 80-års fødselsdag.