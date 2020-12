Der var to bemærkelsesværdige budskaber, da den britiske dronning Elizabeth traditionen tro holdt sin juletale den 25. december.

Dronningen sendte trøstende ord til befolkningen i den svære corona-tid, men hun benyttede også talen til at cementere fremtiden.

Mens den tv-transmitterede tale indeholdt videoklip af både tronarvingen prins Charles og hertuginde Camilla samt af Charles ældste søn William og dennes kone, hertuginde Kate, så var der ingen klip af prins Charles‘ yngste søn prins Harry.

Og det er næppe tilfældigt, mener kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen.

Prins William og hertuginde Kate var med i tvklip i den transmitterede tale.

»Det er et signal fra dronningen om, at de er ikke en del af firmaet mere, og et udtryk for, at kongehuset ikke regner dem for en del af inderkredsen mere,« siger han.

Prins Harry og hertuginde Meghan overraskede mange, da de tidligere på året annoncerede, at de ønskede at drosle ned på de kongelige aktiviteter. Det skabte furore i den kongelige familie, der ikke var blevet forhåndsorienteret om deres ønske. Men en tilværelse som deltidsroyale var ikke velset fra resten af familien, så det endte med, at Harry og Meghan helt måtte forlade kongehuset.

Og at de ikke nævnes i talen, cementerer, at de virkelig er røget ud i kulden.

»Så det er helt efter bogen, at dronningen ikke vælger at nævne dem, da de ikke er en del af kongehuset, og kongehuset er ikke er en del af det koncept, som de (Harry og Meghan, red.) lever under nu,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Tronfølgeren prins Charles og hans hustru hertiuginde Camilla var også med i videoklip, der blev vist under talen.

Inden sin afgang var prins Harry et af de mest populære medlemmer af kongehuset. Og på Twitter var mange da også fortørnede over, at han slet ikke var med i tv-transmissionen – for han er jo stadig dronningens barnebarn, mente flere.

Men sådan fungerer det ikke i de kongelige familier.

»Kongefamilierne er specielle, fordi deres familiemæssige forhold er viklet ind i deres jobfunktion. Det har man jo ikke på samme måde i nogle andre erhverv i dag. Man kan ikke bare nævne dem, fordi de er et familiemedlem. Hvis ikke de også officielt er en del af kongehuset, så er de nærmest skrevet ud fra den første dag, de ikke officielt repræsenterer kongehuset,« lyder det fra Hovbakke Sørensen, der tilføjer:

»Det vigtige er at signalere fra dronningens side, hvor grænsen går præcis mellem kongehuset og ikke kongehuset. Og det får hun indirekte markeret meget tydeligt. Og det er oplagt at sige, at man fokuserer på de officielle og mest centrale repræsentanter for kongehuset. Og det er de næste generationer, der skal arve tronen,« siger han

Det kan godt være, at Meghan og Harry har købt et dyrt britisk legehus til deres søn Arhie, som de har afbilledet på deres julekort ifølge britiske medier. Men det var ikke nok til, at de kom med i dronning Ellizabeths tale.

Sidste år skabte dronningens tale også en del debat, da dronningen havde flere billeder stående på sit bord af forskellige familiemedlemmer, men intet af Harry og Meghan. I år havde dronning Elizabeth kun ét billede – nemlig at sin mand prins Philip.

»Det er helt sikkert belært af erfaringerne, at hun så siger, at denne gang har vi kun et billede af min mand,« vurderer Lars Hovbakke Sørensen.

Den 94-årige monark har holdt en enten radio- eller tv-transmitteret tale hver år, siden hun i 1952 overtog tronen efter sin far. Kun en gang – i 1969 – nøjedes hun med at sende en skriftlig hilsen til befolkningen, da hun følte, at den kongelige familie havde været nok på tv det år, skriver The Sun.

Ligesom de andre år var 2020-talen også en tale til den britiske befolkning.

»Det var en markant tale, men det var også forventeligt, at corona var et hovedtema. Men også meget typisk for den britiske dronning, at hun ikke nævnte corona ved navn, men at hun kredsede omkring det. Det er meget typisk for dronning Elizabeth og hele den engelske tradition, hvor man er lidt mere distanceret i forhold til resten af befolkningen end for eksempel den danske dronning,« siger kongehuseksperten, der mener, at talen gjorde, hvad den skulle – at samle befolkningen i den svære corona-tid.