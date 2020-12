I år var et af de allerførste budskaber, som Dronningen nævnte i sin nytårstale, klimaet. Og det har muligvis fået fans af kongehuset til at løfte på øjenbrynene.

I hvert fald hvis de husker en særlig udtalelse fra Hendes Majestæt, som faldt tidligere på året.

»Jeg tror, at mange har fået øjnene op for vores dejlige natur og for den ro, den kan give os i en presset situation. Klimaet har fået det bedre under krisen – det er værd at lægge mærke til, og det er vigtigt, at vi fortsat passer godt på naturen,« lød det fra Dronningen under årets nytårstale.

En melding, der øjensynligt går imod noget, Hendes Majestæt udtalte i forbindelse med sin fødselsdag i april.

»Tidligere på året sagde Dronningen, at hun tvivlede på, at klimabelastningen var menneskeskabt, så hendes udmelding i nytårstalen kunne tyde på, at hun er kommet til en ny erkendelse,« lyder det fra historiker og kongehusekspert Michael Bregnsbo.

Han mener godt, man kan se Dronningens udtalelser som en fremstrakt hånd til dem, der er bekymrede for menneskets påvirkning på klimaet.

Noget, som retoriker Mette Højen også mente, klimakommentaren kunne tolkes som.

»Måske er det en lille udglatning. En lille måde at gyde olie på vandene, og så viser hun, at de i kongehuset selvfølgelig går op i de vigtige spørgsmål,« siger hun til B.T.

Det var i et interview i Politiken, at dronning Margrethe betvivlede, at klimaforandringerne overvejende var forårsaget af mennesker.

»Jamen, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabte – direkte – det er jeg ikke ganske overbevist om,« lød det dengang.

Flere var ude med kritik af Dronningen efter hendes udtalelser. Foruden klimaeksperter, som mente, hun talte imod det, videnskaben viser, så var der også kendisser, som rejste kritik.

»Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at en kvinde, som ikke skal udtale sig om politik og den slags, kan sige sådan noget,« sagde skuespiller Laura Drasbæk dengang til B.T.

Nogle udtalelser, Dronningen nu ser ud til at have taget op til genovervejelse, lyder det fra eksperterne.

Dengang opfordrede Dronningen til, at man ikke panikkede over klimaet. Hun fortalte i samme forbindelse, at hun ikke selv forventede de store katastrofer foran sig.