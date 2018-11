Grevinde Alexandra sender et klart budskab til danskerne - og kongehuset - ved først at stille op til et vovet portræt og nu ved at springe ud som sanger.

Det mener historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen, som er overrasket over Alexandras valg.

»Både portrættet og en single til fordel for velgørenhed viser, at grevinde Alexandra vælger at holde fast i sin rolle i kongehuset, selvom hun er blevet skilt fra prins Joachim og har frasagt sig sine årpenge (fra 2020 når hendes yngste søn, prins Felix, fylder 18 år, red.),« siger historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen til B.T.

»Man kunne ellers have forventet, at hun ville være gledet ud og ønskede at leve et mere privat liv væk fra offentligheden. Men det er tydeligvis ikke tilfældet. Hun er ikke væk og vil heller ikke forsvinde fra danskernes bevidsthed,« fortsætter han.

Fredag morgen afslørede grevinde Alexandra, at hun udgiver singlen 'Wash Me Away', som er indspillet til fordel for den svenske velgørenhedsorganisation 'Star For Life', der hjælper fattige og udsatte børn i det sydlige Afrika til at få en chance i livet.

»Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg gerne vil ud og prøve noget nyt. Derfor har jeg også sat gang i nogle ting, der gør det muligt for mig at smide den skabelon, som har været omkring mig, siger grevinde Alexandra til Ritzau om at være sprunget ud som sanger.

Sebastian Olden-Jørgensen mener ikke, at Alexandra med sin nye single bryder med nogle af de skrevne eller uskrevne regler, medlemmer - også tidligere medlemmer - af kongehuset skal efterleve.

»Det helt afgørende er, at sangen er indspillet til fordel for velgørenhed. Hvis hun indledte en sangkarriere for egen vindings skyld, ville det have været mere tvivlsomt set fra kongehusets side,« siger han og fortsætter:

»Man skal jo huske på, at den kongelige familie i forvejen er meget engageret i kulturlivet. Dronningen maler og Henrik har lavet skulpturer og digte. Det Alexandra her kaster sig over er popkultur, men det er helt i orden - når hun synger til fordel for velgørenhed.«

Hvad vurderer du, at Dronningen siger til at Alexandra nu udgiver en single?

»I bedste fald er hun blevet orienteret og har godkendt det. I værste fald har Margrethe fået sig noget af en overraskelse her til morgen.«

Hvis dronning Margrethe er informeret, så vidste hun mere om Alexandras planer, end grevindens egne børn, prins Nikolai og prins Felix.

Alexandra Christina grevinde af Frederiksborg har netop afsløret et nyt protræt af sig selv lavet af kunstneren Lill-Marlen Elnegaard. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Alexandra Christina grevinde af Frederiksborg har netop afsløret et nyt protræt af sig selv lavet af kunstneren Lill-Marlen Elnegaard. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg holdt det meget hemmeligt. Jeg spillede sangen for mine børn hver for sig, og de sagde begge med det samme 'hov, det er jo dig', da de hørte den.«

»Man kan høre det på min engelske accent, og den måde jeg former nogle ord på. Men det har virkelig taget fusen på min familie og på mine venner, at jeg har gjort det,« siger grevinde Alexandra.

Det er ikke første gang, grevinde Alexandra kaster sig over noget nyt og anderledes.

Den 12. maj blev et afslørende portrætmaleri af Alexandra afsløret i Galleri Puls Art på Frederiksberg.

Er grevinde Alexandras debut som sanger vellykket?

I modsætning til Sebastian Olden-Jørgensen mener forfatter til flere bøger om kongefamilien og kongehusekspert Søren Jakobsen ikke, at billedet var upassende.

»Helt generelt er det upassende for en grevinde at få lavet sådan et portræt af sig selv,« sagde han til B.T. i forbindelse med offentliggørelsen af portrættet.

»Billedet er noget udenfor de normale retningslinjer - man ser ikke andre i grevinde- og baronesse-klassen få lavet lignende billeder. Det er en kikser,« fortsatte Søren Jakobsen.

Grevinde Alexandra er også er aktuel med bogen 'Mit lykkelige land'.