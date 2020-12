Den danske kongefamilies opgave nu om stunder er – symboliseret ved kronen – at repræsentere staten og landet indadtil og udadtil samt være et symbol. En familie, som alle kan identificere sig med.

Det er derfor vigtigt, at Dronningen og den øvrige kongefamilie er synlige i offentligheden, er til stede ved offentlige begivenheder som eksempelvis åbningen af Folketinget og indvielse af et museum eller ved en sportskamp.

Nedlukningen af landet i forbindelse med coronapandemien har ført til aflysninger af den slags begivenheder og tilsvarende mindre synlighed. Men kongefamilien har under pandemien imidlertid på andre måder været synlige for offentligheden og spillet rollen som et samlende symbol.

For at understrege situationens alvor holdt Dronningen helt ekstraordinært (bortset fra nytårstalen, naturligvis) et tv-transmitteret tale, hvor hun gik stærkt i rette med dem, der så stort på restriktionerne ('Det synes jeg ikke, man kan være bekendt').

De mange planlagte festligheder i anledning af hendes 80-års fødselsdag måtte aflyses. Når alt andet var lukket, og mange andre måtte aflyse fejringer af runde fødselsdage, konfirmationer, bryllupper og jubilæer, ville det være et meget dårligt signal at sende, hvis Dronningen alligevel havde fejret fødselsdag.

Men til gengæld tog folket selv initiativ til at fejre majestæten på coronasikker vis, blandt andet ved fællessang hver for sig. Og ganske uventet holdt en rørt dronning endnu en tv-tale, hvor hun takkede for den store opmærksomhed.

Kronprinsparret med familie har i medierne ladet sig iscenesætte som en helt almindelig børnefamilie med samme problemer som andre børnefamilier. Parrets børn er således blevet interviewet om, hvilke afsavn de følte, da de ligesom alle andre skolebørn måtte klare sig med digital undervisning derhjemme, ligesom Kronprinsen åbent fortalte om sit 'coronahår', da også frisørsalonerne var omfattet af forårets nedlukning.

I den forestående jul vil kongefamilien bryde traditionen og mod sædvane ikke fejre den sammen, for så ville der være over 10 personer med, hvad der er imod myndighedernes anbefalinger. Og det forhold, at prins Christian nyligt blev smittet med corona, viser, at denne sygdom ikke skelner mellem kongelige og 'almindelige mennesker'.

Kongefamilien har under coronapandemien fremstået som en familie, som alle danske kan se sig selv i. Den er ramt af de samme problemer med restriktioner, aflysninger, sygdom, afsavn og ændringer i hverdag og rutiner, som alle vi andre. Men samtidig viser den, at den godt kan håndtere disse udfordringer. Derved kan den være et eksempel til opmuntring, inspiration, håb og trøst for alle os andre.

Og det lader den til at klare meget godt. Det eneste aber dabei, der kunne være ved det, er, hvis det indtryk breder sig, at de kongelige er en familie med præcis samme slags glæder, sorger og bekymringer som vi andre, ja at de i grunden bare er ligesom alle andre familier. For så kunne nogen tænkes at spørge: Jamen, hvorfor skal vi så egentlig have en kongefamilie?