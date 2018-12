Manglen på nærvær. Dårlig moral - i finanssektoren, forstås. Og mangel på respekt for hinanden.

Det var blandt emnerne i talen, der var så vellykket, at den ikke sådan lige vil gå i glemmebogen, vurderer kongehuseksperten og forfatteren Søren Jakobsen.

»Hun går lige ind i det, vi får talt alt for lidt om. Og hun gør det med alderens ret. Hun har set det meste af det, et menneske kan komme til at se i livet. Jeg synes, det var en meget flot tale. En af hendes allerflotteste og noget af det bedste, hun har præsteret,« siger han.

»Jeg synes, at der er en tendens til, at vores måde at være sammen på bliver mere overfladisk, mindre nærværende. Vi tager os ikke tid til at forstå hinanden, og vi glemmer at respektere hinanden og passe på hinanden,« sagde dronningen blandt andet i talen.

Det bør give stof til eftertanke, lyder det fra Søren Jakobsen.

»Hun siger det, som statsministeren ikke rigtig kan sige. Hun er ikke overlærer Andersen på den ubehagelige måde. Tværtimod. Vi bør tage det til os og prøve og efterleve noget af det,« siger Søren Jakobsen.

Der også blev plads til et slet skjult angreb på finanssektoren, hvor 2018 har været præget af den kæmpe hvidvaskskandale i Danske Bank. Dronningens egen bank.

»Derfor er det alvorligt, hvis nogle, som er en vigtig del af vort samfund, tager for let på deres ansvar og svigter deres forpligtelser. Er det noget vi genkender fra den senere tid? Med betroede positioner følger et særligt ansvar og en særlig pligt til at gøre sit bedste, dér hvor man er sat. Det gør mig trist, hvis moralen skrider. Hvad bliver der så af almindelig anstændighed? Man skal kende forskel på dit og mit, på rigtigt og forkert. Det burde ikke være så svært,« sagde dronningen.

Nytårstalen blev i år holdt på Fredensborg Slot. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix Vis mere Nytårstalen blev i år holdt på Fredensborg Slot. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix

Elegant håndteret, mener Søren Jakobsen.

»Uden at nævne det direkte siger hun, at der i finanssektoren er problemer med at kende forskel på dit og mit. Den er gal med moralen lige fra skolegården, hvor børnene mobber hinanden og til finanssektoren. Det er et budskab, man må tage til sig i bestyrelseslokalet,« siger han.

»Det er tydeligt, at dronningen har sin egen moralopfattelse, og den får hun turneret meget elegant i talen.«

Talen løftede sig over, hvad man tidligere har set. Også den ellers så velkendte tale fra 1984, hvor dronningen stak sin finger ned i et hvepsebo - ved at gå ind i udlændingedebatten.

Foto: Keld Navntoft Vis mere Foto: Keld Navntoft

»Så kommer vi med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med kølighed, og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder. Det kan vi ikke være bekendt,« sagde hun dengang.

Årets tale rækker ifølge Søren Jakobsen videre end det.

»Hun griber i fat i noget endnu mere essentielt - hvad der er dit, hvad der er mit og hvordan vi alle sammen opfører os over for hinanden,« siger han.

Også ordene om prins Henrik var velvalgte, mener Søren Jakobsen.

Selv om dronningen ikke ejer en mobiltelefon kunne hun godt tage lidt moderne teknik til sig, så hun ser befolkningen i øjnene frem for at sidde og fumle med papirer. Søren Jakobsen, forfatter og kongehusekspert

»Den varme sympati, der er vist os, og den forståelse for Prins Henriks indsats, som kom så smukt til udtryk fra alle i Danmark ved hans død, har varmet os alle, også hans familie i Frankrig,« sagde dronningen blandt andet.

»Der er ingen tvivl om, at dronningen har følelser, men hun får sagt tak på en måde, hvor hun ikke trasker rundt i det, og hvor hun ikke overgør det. Hun får sagt tak for sympatien, der sikkert varer ved ind i 2019, men fremtræder meget rolig og afklaret. Det lover godt,« siger han.

Faktisk har Søren Jakobsen kun én opfordring til majestæten. Drop papirerne og brug en teleprompter (en skærm, hvor teksten vises på, red.):

»Selv om dronningen ikke ejer en mobiltelefon kunne hun godt tage lidt moderne teknik til sig, så hun ser befolkningen i øjnene frem for at sidde og fumle med papirer. Det ville have gjort årets tale endnu stærkere,« siger han.