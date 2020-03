Flere kongehuseksperter spekulerer lige nu i, hvorfor Meghan Markle ikke har taget sin og Prins Harrys 9 måneder gamle søn med til Storbritanien.

Lille Archie bliver nemlig passet af sin barnepige i Canada, mens parret er rejst til Storbritanien for at deltage i et officielt arrangement.

Ifølge Daily Star rygtes det, at det beslutningen skyldes, at Meghan Markle ikke ville risikere at forstyrre sin søns søvnrytme.

Det er dog ikke alle, der tror på dén historie.

Prins Harry og Meghan Markle blev gift den 19. maj 2018. Nu har de frasagt sig deres royale titler og apanage. Foto: Damir Sagolj Vis mere Prins Harry og Meghan Markle blev gift den 19. maj 2018. Nu har de frasagt sig deres royale titler og apanage. Foto: Damir Sagolj

Kongehusekspert Brittani Barger siger til Daily Star, at hun tror, at Meghan Markle har ladet sin søn blive i Canada, fordi hun gerne vil gøre, hvad der er bedst for ham.

Det vil de fleste forældre nok gerne, men eksperten mener, at beslutningen nok især skyldes, at Meghan Markle ikke vil risikere, at den lille dreng skulle blive smittet af coronavirus.

»Med coronavirussens spredning kan ingen bebrejde dem for at ville have, at han (Archie red.) bliver i Canada, for at begrænse risikoen for, at han bliver smittet,« udtaler Brittani Barger til Daily Star.

Prins Harry og Meghan Markle skal udføre en række officielle opgaver på vegne af Kongehuset, inden de officielt træder ud af det engelske kongehus 31. marts.