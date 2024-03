»Dem, der har tilladt det her, bør få sparket.«

En af de førende svenske kongehusekspert lægger bestemt ikke fingrene i mellem, når det kommer til kong Haralds ferierejse til Malaysia, hvor han endte med at blive indlagt.

Det skriver det norske Se og Hør, som har talt med Johan T. Lindwall, der har arbejdet for Expressen og nu for Svensk Damtidning, ligesom han i mediet beskrives som Sveriges førende kongehusekspert.

»Hvem i alverden har givet kong Harald lov til at begive sig ud på en så lang og besværlig rejse? Det er et faktum, at han ikke har et godt helbred og har været ind og ud af hospitaler i Norge med forskellige infektioner de seneste år,« lyder det søndag fra Johan T. Lindwall, som tilføjer:

Arkivfoto af 87-årige kong Harald. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af 87-årige kong Harald. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Dem, der har tilladt det her, bør få sparket. At rejse fra Norge til Langkawi tager mere end 24 timer og er anstrengende nok for unge og raske mennesker. Og hvad med varmen? Kong Harald og dronning Sonja rejste fra ti minusgrader hjemme i Oslo til 36 grader i Malaysia. Og det er jo helt tydeligt, at Kongens krop ikke kunne holde til det.«

Det norske kongepar rejste i februar på ferie i Malaysia - men undervejs fik 87-årige kong Harald det dårligt og måtte indlægges med en infektion.

Lørdag fik han en midlertidig pacemaker, der skulle gøre hjemrejsen mere sikker for ham.

Søndag aften kunne det norske kongehus i en pressemeddelelse oplyse, at Kongen var ankommet hjem til Norge, og at flytransporten »var gået godt«.

Her ses flyet, som søndag aften fragtede kong Harald hjem til Norge. Her er det landet i Oslo Lufthavn. Foto: Javad Parsa/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses flyet, som søndag aften fragtede kong Harald hjem til Norge. Her er det landet i Oslo Lufthavn. Foto: Javad Parsa/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er dog bestemt ikke alle, der er enige med Johan T. Lindwalls krasse kritik.

En af dem, der er uenig, er det norske Se og Hørs egen kongehusekspert, Caroline Vagle.

Hun mener, at Kongen selv skal have lov til at bestemme, hvor og hvornår han tager på ferie, ligesom hun påpeger, at sundhedspersonale formentlig på forhånd har vurderet, at Harald var i stand til at tage på ferie til Malaysia, hvor parret tidligere har været en del gange før.

Derudover siger hun også til Se og Hør, at hun synes, man »skal unde ham de ferier, han ønsker, og at det er ganske småligt at finde syndebukke i det her«.

Heller ikke det norske medie Dagbladets kommentator, Sigrid Hvidsten, er enig med Johan T. Lindwall.

Nærmere langtfra.

Til Dagbladet kalder hun nemlig den svenske kongehuseksperts udtalelser for »noget vrøvl«.

»Kong Harald er en besindig mand med en enorm ansvarsfølelse, som næppe vil gøre noget uovervejet. Som jeg har sagt før: Kong Harald er nok den 87-årige i Norge, hvis helbredssituation bliver fulgt tættest,« siger hun.

Derudover forklarer Sigrid Hvidsten til Dagbladet, at hun mener, at påstande som Johan T. Lindwalls »undervurderer Kongens egen dømmekraft«, ligesom Harald – ifølge kommentatoren – som alle andre har ret til at tage på ferie, hvor han vil.

Dagbladet skriver, at man har forelagt sagen for det norske kongehus, men foreløbigt ikke har fået svar.