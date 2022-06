Lyt til artiklen

Norge får snart en ny tilføjelse til kongefamilien.

Det kom frem tirsdag, da det norske hof bekræftede, at prinsesse Märtha Louise var blevet forlovet med Durek Verrett, som er lidt udenfor normen.

Han er nemlig noget så særligt som en shaman, hvilket tidligere har kastet nogle kontroversielle udtalelser af sig. I en bog, som siden blev trukket tilbage af forlaget, skrev han, at kræft kan være selvpåført, ligesom han også har talt om, hvordan han kan kurere sygdommen. Udtalelser, som der med det kommende ægteskab må lægges låg på, ifølge kongehusekspert Johan T. Lindwall.

»Han kan for eksempel ikke længere sige, at han kan hjælpe kræftsyge mennesker med at få det bedre,« siger svenskeren til Dagbladet.

Men selvom det ikke er en helt ukontroversiel person, som nu bliver en del af det norske kongehus, kan det også komme dem til gavn.

Johan T. Lindwall, som er chefredaktør for Svensk Damtidning, mener, at Durek Verrett er en vitaminindsprøjtning, som kan tilføje styrke til det norske kongehus.

Vitaminindsprøjtningen skal findes i de udtalelser, som shamanen fra tid til anden kommer med.

»Nu ved vi, at der i fremtiden vil komme flere sjove sager derfra (det norske kongehus, red.). Durek kommer ofte med forslag, der vil gøre det mere spændende for folk at følge kongefamilien.«

Han bemærker dog også, at shamanen det seneste års tid har tonet lidt ned for sig selv og sine alternative synspunkter.

Noget, han mener er sket for prinsesse Märtha Louises skyld.

47-årige Durek Verrett er også lidt af en kendis udenfor Norden, hvor han blandt andet har været sjælelig vejleder for Hollywoodstjernen Gwyneth Paltrow.

Det kommende ægtepar bor da også til hverdag i Los Angeles.

Märtha Louise har været selvstændig erhvervsdrivende siden 2002 og har derfor givet afkald på at modtage apanage.

Den 1. februar 2002 udtrådte hun officielt af kongehuset og gav dermed også afkald på tiltaleformen hendes kongelige højhed, og hendes fødselsdag er heller ikke længere en officiel flagdag i Norge.

Prinsessen er dog en del af den udviede norske kongefamilie.