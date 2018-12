En fin tale med gode sprogblomster og bogstavrim, men uden kant.

Sådan lyder dommen fra historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen, Københavns Universitet, der spår, at talen vil gå i glemmebogen.

Dermed er han helt uenig med en anden kongehusekspert, Søren Jakobsen, som B.T. også har talt med nytårsaften, der kalder talen 'flot' og 'noget af det bedste', dronningen har præsteret.'

»I år synes jeg ikke, at det var noget i talen, som vi vil huske fremover. Det, man husker, er det overrraskende, og det var der ikke noget af i talen,« siger Sebastian Olden-Jørgensen til B.T. og fortsætter:

»I den første del af tale var hun lige ved at tale om krænkelser. Men det var uvist, om hun mente MeToo, indvandredebatten eller puttemiddage. Vi kom ikke ud til kanten.«

I talen nævnte dronningen, at med betroede positioner følger et særligt ansvar og en særlig pligt til at gøre sit bedste, dér hvor man er sat.

Men også her mener kongehuseksperten, at dronningen var for uklar.

»Det forblev ved antydninger, og det var ikke klart, om hun talte om Danske Bank, Britta Nielsen-sagen eller udbytteskat,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Af taler, som dronningen har holdt gennem tiden, der har haft kant, fremhæver Sebastian Olden-Jørgensen blandt andet talen, hvor dronningen opfordrede til, at danskere pakker vores 'dumsmarte bemærkninger' væk overfor fremmede i 1984.

Dronning Margrethe holder nytårstalen på Fredensborg Slot, mandag den 31. december 2018.

I nytårstalen kom dronningen også ind på klimaet og kedelig tendens til overfladiskhed, hvilket ikke satte dybe spor hos historikeren.

»Det er konsesus at stille sig op og sige, at vi skal passe på klimaet og ikke være overfladiske,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Ifølge kongehuseksperten er der en særlig årsag til, at dronningen ikke har bragt talen mere kant i år.

»Vi nærmer os et valg, og det er en god idé ikke at være alt for politisk,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Dronningens nytårstale nummer 47 * Dronningen holdt sin første nytårstale i 1972. Talen i år er hendes 47. tale. * Langt de fleste taler er holdt fra modtagelsesværelset i Christian IX's palæ på Amalienborg. Det er i samme rum, dronningen til hverdag modtager blandt andre statsministeren og udenrigsministeren. * I år holdt dronningen talen fra Havesalen på Fredensborg Slot. Her har hun residens på grund af et renoveringsarbejde under Amalienborg slotsplads. * Det var i Havesalen, at kronprins Frederik ved et pressemøde 8. oktober 2003 præsenterede offentligheden for Mary Donaldson. Da de 14. maj 2004 blev gift, blev bryllupskagen serveret samme sted. * Det var femte gang, dronningen holdt talen på Fredensborg. Tidligere er det sket i 1979, 1980, 2014 og 2015. Kilde: Kongehuset

Til gengæld roser kongehuseksperten dronningen for at have et godt sprog i nytårstalen.

»Man kan værdsætte den rent sproglige del af talen. Hun havde mange fine bogstavrim og et billedligt sprog,« siger han.

Sebastian Olden-Jørgensen fremhæver sætningen: »Jeg kan godt frygte, at eftertanken og omtanken bliver klemt og glemt.«

Sidst i talen faldt et par ord om tabet af prins Henrik og kronprins Frederiks runde fødselsdag.

Dronningen var ifølge kongehuseksperten kortfattet, og det var der en særlig grund til.

Det var meget smukt håndteret, mener historikeren.

»Hun kunne have fyldt hele talen ud med det, men i stedet gjorde hun det kort. Det gav ordene mere tyngde, at hun gjorde det til sidst. Hvis hun havde gjort det i starten, så havde det virket, som om hun skulle hurtigt videre.«.