Mens den gamle kong Frederik IXs liv formidles på DR hver søndag i bedste sendetid, er en række problematiske sager begyndt at ramme den 51-årige Kronprins Frederik.

Da familien tog hul på deres langvarige ophold i velhaver-skiområdet Verbier i Schweiz, kom det frem i Billed-Bladet, at kronprinseparret i 10 år har ejet et tilsyneladende hemmeligt hus i området.

Og lørdag eftermiddag kunne forsvarsmediet Olfi fortælle til venstrefløjens store forargelse, at Kronprins Frederik i længere tid har deltaget i hemmelige middagsmøder uden referat med Forsvarets spidser.

Det er uheldige sager for kronprinsen, som ellers nyder godt af en stor folkelig opbakning. Særligt fordi det danske folkehavs støtte til kongehuset er meget letpåvirkelig. Det siger forfatter og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen til B.T.

»Den sag, der potentielt kan skade kongehuset mest, er huset i Schweiz. Det er uheldigt, hvis man har holdt det skjult for befolkningen,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Det er i forvejen usædvanligt, at kronprinsfamilien på denne måde tager væk fra den danske offentlighed i en længere periode.

»Det er ikke noget, man har tradition for at gøre i kongehuset, og nogle danskere vil måske finde det mærkeligt,« siger han.

Det hemmelige hus i alperne har potentiale til at forarge befolkningen, fordi det peger ind i debatten om, hvorvidt kongehusets apanage er for høj.

»Det er netop problemet, fordi mange tænker på de kongeliges penge, som især er kommet i fokus de sidste 10 år siden finanskrisen, hvor pressen og almindelige mennesker i højere grad holder øje med, hvad de kongelige bruger pengene til, og hvad vi får til gengæld for apanagen,« siger Lars Hovbakke Sørensen og fortsætter:

»Derfor kan vi regne med, at nogle danskere vil reagere negativt på det her.«

Mens befolkningen vil finde sagen om det hemmelige hus i i alperne mest forargeligt, vil politikerne interessere sig mest for Olfis' historie om de tilsyneladende hemmelige møder mellem kronprinsen og forsvarets topchefer.

Netmediet skriver, at chefer fra Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationskommandoen har siddet til middag med Kronprinsen adskillige gange, uden der er ført referat. Et kritiseret element er, at Kronprinsen har deltaget i møderne uden regeringens accept.

Det har fået venstrefløjspartierne til at frygte, at der er sivet hemmelige oplysninger fra Forsvaret til Kronprinsen. Det er dog ikke bekræftet, at det skulle være tilfældet.

Lars Hovbakke fortæller, at der er historisk set er meget tætte bånd mellem Kongehuset og Forsvaret. Han tror derfor ikke, at befolkningen vil se med hårde øjne på episoden.

Generelt set er de her historier ikke noget, Kongehuset er særlig begejstret for, fortæller Lars Hovbakke Sørensen. For selvom Kronprinseparret har en høj stjerne hos mange danskere, skal man være påpasselig med sådanne sager.

»Der er meget kontant afregning i meningsmålingerne i forhold til tidligere. Vi har før set, at folk reagerer meget skeptisk på den slags ting. Det er vanskeligere at være royal i dag, end det var for 20-30 år sden, hvor folk generelt lettere accepterede, at de kongelige gjorde, hvad de havde lyst til,« siger Lars Hovbakke Sørensen.