Prinsesse Märtha Louise kan stadig kalde sig prinsesse af Norge, selvom hun ikke længere skal repræsentere det norske kongehus.

Det blev tirsdag fastslået af prinsessen selv på Instagram og efterfølgende på et pressemøde, hvor en bevæget kong Harald og dronning Sonja understregede, at beslutningen var truffet i fællesskab i familien over flere måneder.

Og det står i »skærende kontrast« til håndteringen i det danske kongehus, hvor prins Joachims fire børn mister deres titler til årsskiftet, mener B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

»Situationen i Norge minder om, hvor voldsomt det egentligt er at tage en royal titel fra nogen. For der har været stor grund til at tage afstand fra prinsesse Märtha Louise, når de ting og personer, hun omgiver sig med, har været så langt ude,« lyder det fra kongehuseksperten.

Prinsessen har ikke megen opbakning til sin titel på grund af sin forlovelse med Durek Verett. Senest har den norske kronprins Haakon vedkendt sig, at selvom han godt kan lide sin søster prinsesse Märtha Louises forlovede, så har den selvproklamerede shaman Durek Verrett skabt problemer for kongefamilien – nyligst ved at påstå, at han blev helbredt for corona af den type spirituelle medaljoner, han selv sælger for 1.600 kroner. Nu bakker kronprins Haakon op om beslutningen om, at hans søster har fået frataget sine royale forpligtelser. Foto: LISE ASERUD

For et flertal af nordmændene endte til sidst med at gå imod prinsesse Märtha Louise, som gennem årtier har været en kontroversiel skikkelse.

Som da hun i 2002 frasagde sig sin apanage for at være selvstændig i underholdningsbranchen – da hun i 2007 sprang ud som spirituel og startede den såkaldte Engleskole – eller frem til nu, hvor hun er blevet forlovet med den amerikanske shaman Durek Verrett, som har mødt stærk kritik for blandt andet at påstå, at han kan kurere kræft og senest corona.

»I Norge har befolkningen virkelig presset på for en afklaring, fordi det, prinsesse Märtha Louise har lavet, har været så vanvittigt. Men herhjemme er der ikke et eneste menneske, der overhovedet har skænket prins Joachims børns titler en tanke, før Dronningen selv offentliggjorde sin beslutning,« påpeger kongehuseksperten.

»Så kan man måske godt forstå, at den side af familien føler det som en målrettet angreb, for de fortalte også selv, at beslutningen kom som et lyn fra en klar himmel.«

Jacob Heinel Jensen, journalist på B.T. og B.T.s royale korrespondent. Foto: Bax Lindhardt

Var det en af Kongehusets største kriser værd?

For Jacob Heinel Jensen kan det være svært at se, hvorfor man ikke kunne have valgt samme løsning herhjemme, som man har gjort i Norge.

For konsekvenserne bliver for prinsesse Märtha Louise, at hun fortsat ikke må bruge sin royale titel kommercielt, og så har hun afsagt sig sine få tilbageværende protektioner og vil kun dukke op til særlige begivenheder i kongefamilien.

På samme måde vidste man også på forhånd, at prins Joachims børn aldrig ville få apanage, og nu er det ligeledes kun i familiære sammenhænge, de vil repræsentere den danske kongefamilie.

»Konsekvenserne er på en måde lidt de samme, så at fjerne titlerne virker jo unødvendigt. Så man kunne også godt herhjemme have slanket Kongehuset med den samme model, hvor prins Joachims børn beholdt deres titler. For Kongehuset må i bagklogskabens lys tænke, om det virkelig har været en af deres største kriser nogensinde værd.«

Prins Joachims børn, prins Nikolai, prins Felix, prinsesse Athena og prins Henrik, vil fremover være kendt som grever og komtesse af Monpezat. Foto: Bax Lindhardt

For krisen går særligt på, at prins Joachim og familien har været sårede og forvirrede over Dronningens beslutning om at fjerne børnenes titler.

»På trods af prinsesse Märtha Louises vanvittige situation, så har man i den norske kongefamilie stadig været i stand til at nå til enighed. Det har man ikke i det danske kongehus, der har Dronningen dikteret, at det skal være sådan. Og så siger det sig selv, at sagen er eksploderet, fordi man ikke har talt nok sammen internt.«

Derfor er offentligheden blevet indviet i en splid i den danske kongefamilie.

Og det er aldrig kønt, når dronning Margrethe bliver kaldt 'isdronning' i alverdens medier, fordi hun fjerner sine børnebørns titler imod deres ønske – og ifølge prins Joachim uden hans komplette vidende.

»I Norge har man omfavnet prinsesse Märtha Louise trods alle hendes skandaler. Man har understreget, at hun stadig er prinsesse og skal beholde sin titel, fordi hun stadig er kongeparrets datter. I Danmark har Dronningen ganske vist sagt, at hun holder meget af sine børnebørn, men uanset hvordan man vender eller drejer det, så har familien sagt, at de ikke længere føler sig lige så meget værd.«

Den norske kongefamilie. Prinsesse Märtha Louise, kronprins Haakon og hans kone, kronprinsesse Mette-Marit, samt deres børn prinsesse Ingrid og prins Sverre Magnus og Märtha Louises ældste datter, Maud Angelica. Forrest sidder kong Harald og dronning Sonja. Foto: Lise Aaserud

Særligt er der én linje, der har plaget Jacob Heinel Jensen, lige siden vores dronning brugte den i den skriftlige pressemeddelelse, hun kommunikerede beslutningen om at fjerne sine børnebørns titler gennem.

»Dronningens beslutning ligger i tråd med lignende tilpasninger, som andre kongehuse på forskellig vis har gennemført i de senere år,« lød det nemlig.

»Den linje er gået igennem mit hoved en million gange. Nu er den særlig problematisk, fordi det står soleklart, at det simpelthen ikke er rigtigt. Vi har ikke set nogen eksempler i de andre kongehuse på, at nogen får frataget deres titler. Ikke engang nu her i Norge, på trods af der har været meget stor grund til det.«