Lørdag kom det frem, at Martin Jørgensen ikke længere skal arbejde i nattelivskoncernen Rekom.

Hans angivelige opsigelse kom samme uge, som han for første gang mødte op i Fogedretten, efter grevinde Alexandra havde stævnet ham for at få ham til at betale af på den syv år gamle milliongæld, han har til hende.

Derfor tror B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen, at det må være bittersødt at være grevinden lige nu.

»Det kan selvfølgelig godt være, at grevinde Alexandra føler en form for symbolsk sejr – at der er noget retfærdighed til, når man ikke kan fortsætte med at arbejde for et firma, der vel har en eller andet form for renommé,« siger kongehuseksperten.

Men samtidig ser det så også kun endnu mere sort ud for grevinde Alexandras ønske om at få Martin Jørgensen til at afvikle på de knap 5,5 millioner kroner, han har snydt hende for gennem deres otte år lange ægteskab.

»For nu står grevinden i en situation, hvor hun på ingen måder har udsigt til at få en krone. Hvordan skulle hun få det nu? Medmindre Martin selvfølgelig får noget hjælp af nogle andre. Det vil tiden jo så vise, men det er klart, at det ser sort ud,« siger Jacob Heinel Jensen.

»Så endnu en gang bliver grevinde Alexandra den store taber.«

For allerede mens Martin Jørgensen havde sin månedsløn på 50.000 kroner fra Rekom var udsigten til gældsafvikling forsvindende lille.

Året før de blev skilt. Grevinde Alexandra og Martin Jørgensen til prins Henriks 80-års fødselsdag i juni 2014.

I første omgang fordi han mandag fik Fogedrettens ord for, at han uden værdier og med sine høje udgifter ikke ville kunne betale grevinde Alexandra og dermed blev erklæret insolvent i et halvt år frem.

Dertil vurderede økonomiske eksperter, at selv hvis Martin Jørgensen beholdt sin høje løn og lagde sin økonomi om, så ville han aldrig kunne blive gældfri fra det skyldige millionbeløb.

For grevinde Alexandra selv var det dog mere den manglende velvilje hos eksmanden, der gjorde hende mismodig i forhold til at se sine penge igen.

»Det tegner jo ikke særligt godt, kan man sige, der er jo ikke nogen velvilje. Han vil jo ikke. Når vi taler beløb, så er det jo ikke, fordi han ikke kan – han vil jo ikke,« udtalte grevinde Alexandras presserådgiver i B.T.-podcasten 'Kongehuset bag kulissen'.

Jacob Heinel Jensen, journalist på B.T. og B.T.s royale korrespondent.

Men det ser ikke mindst sort ud for Martin Jørgensen selv.

For som han forklarede i retten, så brugte han hver en krone af de 50.000 kroner, han fik i månedsløn, på ikke mindst sin husleje på Frederiksberg og en leasingbil.

Men nu må grevinde Alexandras eksmand med al sandsynlighed lægge sit liv og sine dyre vaner om.

»Han er helt på herrens mark. Hvor skal han bo? Det er det næste spørgsmål, for jeg tvivler på, at han kan betale 14.000 kroner i husleje uden sin ansættelse hos Rekom,« lyder det fra Jacob Heinel Jensen.

Derfor håber kongehuseksperten, at Martin Jørgensens situation giver anledning til refleksion for den tidligere reklamemand.

»Det er jo virkelig en total nedtur, som han faktisk selv kunne have undgået, hvis han havde taget noget ansvar på et tidligere tidspunkt i stedet for bare at have lukket øjnene og flygtet fra problemerne. Men nu ramler alt jo bare omkring ham,« siger Jacob Heinel Jensen.

»Jeg håber på en eller anden måde, at han måske indser, at han selv er roden til sine egne problemer og ikke alle mulige andre.«

