Prins Harry og hertuginde Meghan har valgt at sige farvel til det royale liv og mister snart både titler og apanage.

Men er der nogen mulighed for, at de en dag kan fortryde deres beslutning og vende tilbage? Kongehuseksperter kalder det meget usandsynligt - men der er ét scenarie, der måske ville kunne få Harry tilbage i det royale liv.

Sagen fra Storbritannien har vakt stor opsigt, da det er yderst sjældent, at kongelige trækker sig tilbage fra rampelyset på den måde, fordi de ikke længere ønsker at være kongelige.

Men vil de nogensinde kunne vende tilbage til det kongelige liv og blive en officiel del af kongehuset igen?

Sandsynligheden er ikke stor for, at det vil ske, lyder det enstemmigt fra kongehuseksperterne:

»Det har jeg svært ved at se. Umiddelbart virker det til, at når han forlader det nu, så kan han ikke komme krybende tilbage,« siger historiker ved Syddansk Universitet Michael Bregnsbo.

Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen er enig.

»Det er nok ikke særlig sandsynligt. Nu er der trukket en streg i sandet, og dronningen har markeret, at de nu ikke skal være en del af det mere. Så dronningen vil nok være lidt skeptisk, hvis de kommer om et par måneder og siger, at nu vil de gerne være med igen,« siger Lars Hovbakke Sørensen og tilføjer, at dronning Elizabeth er kendt for at være meget konsekvent.

Sandsynligheden for, at prins Harry og Meghan vender tilbage til kongehuset er lille, mener eksperter. Foto: STRINGER Vis mere Sandsynligheden for, at prins Harry og Meghan vender tilbage til kongehuset er lille, mener eksperter. Foto: STRINGER

En anden ting, der gør det svært at spå om fremtiden for de to snart forhenværende kongelige, er, at erfaringsgrundlaget er meget spinkelt. Det nærmeste, man kan komme på en sammenligning, er ifølge Lars Hovbakke Sørensen, da Englands kong Edward VIII abdicerede i 1936 for at kunne gifte sig med den fraskilte amerikaner Wallis Simpson.

»Men da kong Edward abicerede, trådte han definitivt ud af rollen som konge og forsøgte ikke at vende tilbage igen,« forklarer Lars Hovbakke Sørensen og fortæller, at sagen derfor adskiller sig fra den nuværende.

»Det her har været et meget mudret forløb, som man ikke har set tilsvarende før, så vi har ikke noget at sammenligne med,« siger han.

Michael Bregnsbo kan komme i tanke om ét scenarie, der måske kunne få prins Harry til at droppe drømmen om frihed og vende tilbage til det kongelige liv. Selv om prins Harry har frasagt sig sin royale titel og sin apanage, har han stadig sit nummer i rækken til den britiske trone.

Hvis der skete både dronning Elizabeth, prins Charles og prins William noget, og prins Williams børn endnu ikke var blevet myndige, så kunne kongehuset godt få brug for prins Harry. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Hvis der skete både dronning Elizabeth, prins Charles og prins William noget, og prins Williams børn endnu ikke var blevet myndige, så kunne kongehuset godt få brug for prins Harry. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Som yngste søn af tronfølgeren prins Charles er han lige nu nummer seks til den britiske trone, efter sin far, sin storebror samt sine to nevøer og sin niece.

Hvis det skulle ske, at både 92-årige dronning Elizabeth og 71-årige prins Charles begge gik bort inden for de nærmeste år, og der derudover skete prins William noget, så kunne det måske få Harry tilbage til livet som kongelig.

»Hvis der nu skete noget med prins William, og han døde, så ville det være naturligt, at prins Harry vendte tilbage,« siger Michael Bregnsbo.

Prins Williams tre børn, prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis, er nemlig alle under syv år, så selv om prins George fortsat ville være tronfølger, så kunne kongehuset i den tænkte situation godt bruge et myndigt overhoved. Og det kunne ifølge Michael Bregnsbo i så fald være prins Harry.