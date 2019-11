Den britiske kongefamilies optræden og påklædning var eksemplarisk. Værdig. Med de rette alvorlige miner i dagens anledning. Men de royales hyldest af de faldne britiske soldater på Remembrance Day understregede også noget helt andet.

Én detalje afslører nemlig den ufortalte sandhed om prins Harry og Meghan Markle.

Det mener i hvert fald kongehuseksperten Daniela Elser, som i 15 år har fulgt de britiske royale tæt for flere australske medier.

Hun bemærkede, at prins Harry og hertuginde Meghan under alle de tre ceremonier kongefamilien deltog i søndag på Remembrance Day stod pænt i baggrunden - i skærende kontrast til prins William og hertuginde Kate, der tog plads lige bag dronning Elizabeth.

Den britiske kongefamilie var søndag samlet i Royal Albert Hall i London til en ceremoni under fejringen af Remembrance Day, hvor fladne britiske soldater hyldes. Bemærk Prins Harry og Meghan Markles placering i baggrunden. (Foto: Chris Jackson/Reuters) Vis mere Den britiske kongefamilie var søndag samlet i Royal Albert Hall i London til en ceremoni under fejringen af Remembrance Day, hvor fladne britiske soldater hyldes. Bemærk Prins Harry og Meghan Markles placering i baggrunden. (Foto: Chris Jackson/Reuters)

Det er alt andet end en tilfældighed, påpeger Elser i en kommentar på news.com.au.

Tværtimod understreger det prins Harrys og Meghan Markles position i det britiske kongehus - og giver os et hint om deres fremtid.

'Med ankomsten af de tre fotogene Cambridge-børn (prins William og hertuginde Kates børn, prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis, red.) er Harry røget helt ned som nummer seks i tronfølgen. Han er for længst blevet degraderet til en status som 'fyld' - i tilfælde af, at der skulle ske noget katastrofalt for Charles eller endda William, er der stadig masser af medlemmer af kongehuset mellem kronen og Harry,' skriver Daniela Elser.

Og det er kun begyndelsen, påpeger hun.

Dronning Elizabeth flankeret af hertuginde Kate (th) og hertuginde Camilla (tv) under en ceremoni i anledningen af Remembrance Day, som blev fejret søndag.(Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP) Vis mere Dronning Elizabeth flankeret af hertuginde Kate (th) og hertuginde Camilla (tv) under en ceremoni i anledningen af Remembrance Day, som blev fejret søndag.(Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP)

Når prins George (6), prinsesse Charlotte (4) og prins Louis (1) bliver store teenagere og voksne, vil de for alvor komme i rampelyset. Både i offentligheden og som fremtrædende medlemmer af kongehuset med alle de pligter, det medfører.

Ifølge Elser vil prins Harry og hertuginde Meghan derfor langsomt, men sikkert, få en mindre og mindre rolle at spille som repræsentanter for det britiske kongehus.

På sin vis kan det virke lidt paradoksalt, idet Harry og Meghan i den grad har været centrum for både mediernes og offentlighedens interesse lige siden de første rygter om deres romance florerede. Især i tiden lige op til og efter deres romantiske bryllup på Windsor Castle 19. maj sidste år.

Elser understreger, at vi ikke vil se det britiske kongehus bevidst køre det populære par ud på et sidespor. Det er en helt naturlig udvikling som bunder i deres plads et stykke nede i tronfølgen - præcis som det skete med prins Andrew i 1980'erne efter, at prins William og prins Harry selv var kommet til verden.

Meghan Markle og prins Harry med parrets søn, prins Archie under en tur til Afrika. (Foto: Toby Melville/Pool) Foto: TOBY MELVILLE / POOL Vis mere Meghan Markle og prins Harry med parrets søn, prins Archie under en tur til Afrika. (Foto: Toby Melville/Pool) Foto: TOBY MELVILLE / POOL

Men det betyder ikke, at royalister verden over skal frygte, at prins Harry og Meghan Markle pludselig forsvinder helt ud af billedet.

Tværtimod kan det give dem en større frihed til selv at vælge, hvad de vil kaste sig over, og hvordan de vil leve deres liv, end eksempelvis Harrys storebror William får som nummer to i tronfølgen.

Så ifølge Daniele Elser får vi utvivlsomt en masse at se til prins Harry og hertuginde Meghan i fremtiden, selvom de ikke kommer til at stå i første række, når kongehuset skal vise sig frem for folket.

38-årige Meghan Markle fødte i maj parrets første søn Archie - under stor mediebevågenhed, vel at mærke.