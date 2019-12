Kronprins Frederik bør snart blive konge, for det vil tjene landet bedst.

Sådan lyder det fra kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen, efter en overraskende meningsmåling lavet af YouGov for B.T. for nyligt viste, at der er et stigende ønske i befolkningen om, at dronning Margrethe abdicerer og overlader tronen til kronprins Frederik.

For selv om dronning Margrethe knap har trådt et skridt forkert og har gjort det ekstremt godt som regent, så ville der være flere fordele ved at følge folkets stigende ønske.

»Jeg synes egentlig også, hun burde gøre det. Ikke af hensyn til sig selv, men af hensyn til landet, familien og kongehuset som institution. Hun ville give kronprinsparret en flyvende start,« siger Sebastian Olden-Jørgensen og forklarer nærmere:

I England har de den der komiske situation. Dronning Elizabeth har ikke meget fidus til Charles, og befolkningen vil hellere have William og Kate. Der har vores dronning det nemmere Historiker Sebastian Olden-Jørgensen

»Hensynet til kongehuset som institution og hensynet til kronprins Frederik - der er så klar, som han nogensinde bliver - og alle de eksempler fra udlandet, hvor andre har abdiceret, det tilsiger, at det ville tjene landet bedst, hvis hun abdicerede.«

Ifølge Sebastian Olden-Jørgensen viser historien, at regenter typisk bliver mere populære, jo længere de sidder på tronen.

Det kan man både se i Danmark og i Storbritannien, hvor dronning Margrethe har været majestæt i knap 48 år, mens den britiske dronning Elizabeth har siddet på tronen i knap 68 år.

Begge dronninger er vældigt populære.

Dronningen skulle overveje at overlade tronen til sin søn, kronprins Frederik, mener kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen. Foto: Henning Bagger

Og hvis den 51-årige kronprins Frederik skal nå at få sin storhedstid som kong Frederik den 10. med dronning Mary ved sin side, kunne det ifølge Sebastian Olden-Jørgensen være at foretrække, at det ville ske snart.

Inden den kommende regent bliver for gammel.

I modsat fald kunne man risikere at ende i en situation som i England, hvor flere ønsker at se prins Charles' søn prins William som konge frem for Charles selv.

Det er måske også en af årsagerne til, at den 93-årige britiske dronning ikke har givet stafetten videre.

»I England har de den der komiske situation. Dronning Elizabeth har ikke meget fidus til Charles, og befolkningen vil hellere have William og Kate. Der har vores dronning det nemmere,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Dronning Margrethe har flere gange afvist, at hun vil abdicere – med mindre at helbredet sætter en stopper for hendes virke som regent.

Senest fortalte hun det i september under et interview med den svenske avis Expressen:

»Ikke som jeg kan forestille mig, nej, men måske hvis jeg blev aldeles håbløst syg. Min holdning er at sidde hele livet. Missionen er for livet,« lød det fra Dronningen, der tilføjede:

Det er en fordel at være regent længe. Så stiger populariteten, viser historien. Men det kan også være svært at være den, der skal vente. Som britiske prins Charles, der må se, at hans søn, prins William, er mere populær end ham selv. Foto: RANALD MACKECHNIE/ROYAL MAIL

»Jeg føler ikke noget pres for at ændre min holdning. Det er en pligt, som følger opgaven med at følge efter sin far. Det gør man, så længe man lever.«

Sebastian Olden-Jørgensen tør ikke at spå om, hvorvidt dronning Margrethe vil abdicere eller ej.

Men faktum er, at kronprinsparret de seneste år er blevet skubbet mere i forgrunden og har fået flere vigtige pligter.

Senest har de blandt andet været med på et erhvervsfremstød i Paris i oktober, ligesom de i september tog imod det svenske kronprinsessepar, der var på erhvervsfremstød i Danmark.

Der kan være fordele ved, hvis kronprinsen snart kunne kalde sig konge, mener kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen. Foto: Henning Bagger

Og derfor overrasker det ikke Sebastian Olden-Jørgensen, at ønsket om at se Kronprinsen som konge er blevet større:

»Det er naturligt, for man kan ikke skubbe kronprinsparret længere og længere frem, uden at det giver den følelse, at det måske er på tide, at de overtog,« siger han.

Hvis dronning Margrethe skulle overveje en abdikation - måske fordi helbredet begynder at drille - så ville det heller ikke være noget dårligt tidspunkt.

»Det er jo virkelig en reel overvejelse. For hvornår skal man stoppe? Man skal vel stoppe, mens man stadig er på toppen. Mens man stadigvæk kan og stadigvæk er populær. Og det er hun. Begejstringen og loyaliteten for hende er usvækket,« siger Sebastian Olden-Jørgsen.

Skulle det ske, at Dronningen vælger at overlade tronen til sin ældste søn, så sker det dog næppe inden for de næste måneder.

Til april fylder Dronningen 80 år, og kort efter kan man fejre 100-året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark.

Og de to markante begivenheder vil Dronningen sandsynligvis ikke undvære.

»Jeg er helt sikker på, at hun under alle omstændigheder vil have genforeningen med. Det betyder noget for hende, og man kunne godt have lidt på fornemmelsen, at det betyder mindre for Kronprinsen,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.