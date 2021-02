»Det er meget markant og usædvanligt, og det er aldrig nogensinde sket før, at et royalt par går ud af kongehuset, fordi det har været pressens skyld.«

»Det er et par, der har delt briterne. Der er mange, der har tænkt, at nu kommer der en skuespillerinde fra USA og bortfører deres prins.«

Sådan lyder det fra historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen oven på nyheden om Meghan og Harry endegyldige 'Megxit'.

»Der er mange, som har været begejstret for Harry og den friske og naturlige tilgang, men der har også skepsis over for ham og specielt parret.«

In this file photo taken on March 05, 2020 Britain's Prince Harry, Duke of Sussex (R) and Meghan, Duchess of Sussex arrive to attend the Endeavour Fund Awards at Mansion House in London.

Hertugen og hertuginden af Sussex træder som nævnt ud af det britiske kongehus, og de vil ikke vende tilbage som en arbejdende del af det, og det efterlader en splittet befolkning.

»Der er nogen, som godt kan forstå deres valg. At de fra starten har været forfulgt af pressen,« siger Lars Hovbakke Sørensen og fortsætter:

»Og så er der den anden del, som mener, at de svigter deres royale pligter. Det har skabt røre, og der er lidt den stemning, at det er 'hende amerikaneren', som har lokket ham på afveje.«

Han understreger, at det er en beslutning, som prinsesse Meghan og prins Harry selv har taget, og selvom rygterne florerer, så har intet tydet på, at beslutningen blev taget af dronning Elisabeth 2. selv.

»Selvom alle er kede af deres beslutning, forbliver hertugen og hertuginden en del af den elskede familie,« lød det fredag i en meddelelse fra Buckingham Palace.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen rammer det såkaldte 'Megxit' direkte ind i den britiske selvforståelse, da briterne mener, at deres kongehus er så gammelt og værd at bevare, selvom der har været uro i det britiske kongehus i en rum tid.

(FILES) In this file photo taken on July 10, 2018 (L-R) Britain's Prince Charles, Prince of Wales, Britain's Camilla, Duchess of Cornwall, Britain's Queen Elizabeth II, Britain's Meghan, Duchess of Sussex and Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, stand on the balcony of Buckingham Palace to watch a military fly-past to mark the centenary of the Royal Air Force (RAF).

»Situationen er betændt og der er igen uro i kongehuset, og det er aldrig godt for et kongehus, når der er uro og interne gnidninger.«

»Det har været et kongehus, der har svækket i et stykke tid. Der har været en masse med prins Andrew og hans forhold til Jeffrey Epstein, folk er knap nok kommet over det med Diana og Charles fra 90erne, der er en svækket og indlagt prins Philip, og nu kommer det her oveni,« fortæller Lars Hovbakke Sørensen.

I fremtiden skal parret blandt andet finansiere deres liv med den angiveligt meget lukrative aftale, som de har indgået med streamingtjenesten Netflix.

Parret har desuden brugt deres nye frihed til at stable en velgørenhed ved navn Archewell på benene. En organisation opkaldt efter deres søn, Archie.