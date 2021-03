Det er 'helt exceptionelt og meget usædvanligt', at fyrst Albert af Monaco offentligt undsiger Harry og Meghans interview med Oprah Winfrey. Det siger historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

»Som medlem af et europæisk fyrstehus plejer man ikke at blande sig i det, der foregår i de andre fyrstehuse,« fastslår han.

Men i et BBC interview torsdag aften sagde fyrst Albert, at Meghan og Harry valgte det forkerte forum at diskutere deres uenigheder med det engelske kongehus i, da de lod sig interviewe af Oprah Winfrey.

Direkte adspurgt sagde fyrst Albert til BBC, at 'den type samtaler bør holdes internt i familien'.

In a rare interview, Prince Albert of Monaco gives advice to Prince Harry "this type of public display of dissatisfaction... these types of conversations should be held in the intimate quarters of the family... it did bother me"

booked by the indefatigable @SamMcAlister1 pic.twitter.com/oB5sPCe8d4 — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) March 25, 2021

I Oprah Winfrey-interviewet, der blev bragt den 8. marts, rettede Harry og Meghan indirekte anklager om både racisme og mobning mod det britiske kongehus og kongefamilien.

»Fyrst Albert blander sig nok, fordi han har syntes, det var forkert, hvad Harry og Meghan gjorde,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

»Men paradoksalt nok bryder han dermed selv de uskrevne regler om ikke at udtale sig.«

Ifølge kongehuseksperten er der én god grund til, at man fra kongehusenes side aldrig har været interesseret i åbenmundethed om, hvad der foregår bag slottenes tykke mure.

Harry og Meghan i samtale med Oprah Winfrey. Foto Joe Pugliese Foto: HARPO PRODUCTIONS Vis mere Harry og Meghan i samtale med Oprah Winfrey. Foto Joe Pugliese Foto: HARPO PRODUCTIONS

»Kritik bliver meget hurtigt meget personlig. At være royal er et helt specielt job, fordi det personlige og jobbet er tæt forbundet, så en kritik af et kongehus bliver hurtigt en kritik af en person.«

Det er nok ikke helt tilfældigt, at det netop er den 63-årige fyrst Albert, der forsøger at kalde til orden i de royale rækker.

»Fyrst Albert har selv haft ry for at være en playboy og at have haft mange forhold. Der kan være meget, som han ikke har lyst til, skal komme frem i offentlighedens søgelys,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

»Han har en særlig interesse i, at det ikke breder sig til en generel kultur, at man taler højt om, hvad der foregår i de europæiske kongehuse.«