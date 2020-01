Kritikken er haglet ned over prins Harry og hertuginde Meghan efter deres overraskende beslutning om at træde tilbage som fremtrædende medlemmer af den britiske royale familie.

Men på længere sigt er det et helt tredje medlem af kongehuset, som kommer til at lide mest under beslutningen.

Nemlig hertuginde Kate, som er gift med prins Harrys storebror William. Det mener i hvert fald kongehusreporteren Daniela Elser. I en kommentar på det australske medie news.com.au forklarer hun hvorfor.

Som konsekvens af Harry og Meghans beslutning forventer Elser ikke, at de kommer til at påtage sig blot tilnærmelsesvis så mange royale pligter som hidtil - blandt andet fordi de har meldt ud, at meget af deres tid fremover skal bruges i Canada.

Sidste år havde prins Harry og hertuginde Meghan til sammen 284 officielle opgaver, så der venter kongehusets øvrige medlemmer noget af en arbejdsbyrde, hvis Elsers antagelse står til troende.

Men hvorfor skulle det især gå ud over Hertuginde Kate? Det er der én særlig grund til ifølge Daniela Elser.

'Desværre for Kate kommer hun til at bære størstedelen af byrden i denne nye kongelige verdensorden. Det bliver umuligt at slippe væk fra det ubehagelige faktum, at Kate - uanset hvor uretfærdigt det måtte være overfor hende - konstant vil blive sammenlignet med Meghan,' skriver hun i kommentaren på news.co.au.

Ifølge Elser vil sammenligningerne kun tage til de kommende år - og de vil ikke falde ud til Kates fordel, forudser hun.

De britiske medier elskede Meghan Markle, da hun giftede sig med prins Harry i 2018. Siden er det gået helt galt. Foto: Damir Sagolj Vis mere De britiske medier elskede Meghan Markle, da hun giftede sig med prins Harry i 2018. Siden er det gået helt galt. Foto: Damir Sagolj

Hvor Kate er mere låst i rollen som royal rollemodel og mor, vil Meghan med sit og Harrys nye liv med færre royale forpligtelser få en helt anden frihed til at definere sig selv - og gøre hvad hun har lyst til.

I forvejen har medierne svælget i de to hertugindens forhold. Rygterne om, at de slet ikke kan sammen begyndte at svirre allerede kort efter, at Harry og Meghan stod frem som par.

Selvom Meghan og Kate ved flere lejligheder har set ud til at komme endog særdeles godt ud af det med hinanden, har rygterne været vedholdende, og det er der ifølge en dokumentarist, som har fulgt det engelske kongehus tæt gennem 20 år, en god forklaring på.

»Lad os få sat disse to glamourøse kvinder op mod hinanden. En af dem er britisk. Den anden amerikaner. En var skuespillerinde. Den anden en slags britisk rose. Det er en sexet historie for medierne,« siger dokumentaristen Nick Bullen til Fox News.