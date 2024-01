Først tre dage før sin nytårstale fortalte dronning Margrethe sin ældste søn kronprins Frederik, at hun abdicerer og overlader tronen til ham.

Hvorfor fik tronarvingen beskeden så sent? Det er der ifølge en kongehusekspert to mulige grunde til.

»Jeg kan bekræfte, at dronning Margrethe informerede både kronprinsen og prins Joachim om beslutningen den 28. december,« sagde kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, til Berlingske onsdag.

Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen fortæller til TV 2, at han på den ene side ikke overrasket over, at Dronningen valgte at holde tankerne om at trække sig som regent for sig selv i lang tid.

På den anden side overrasker det ham, at Kronprinsen først blev informeret tre dage før, resten af nationen fik den for mange både overraskende og højest uventede besked.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen er der to logiske forklaringer:

»Enten har dronningen vidst det her et stykke tid og ikke ønsket, at andre skulle vide det, så rygterne kunne rulle, og folk ville ikke kunne holde tæt. Det har vi set før,« siger historikeren, som i mange år er blevet brugt som kongehuskommentator, til TV 2.

Den anden mulige forklaring er den ganske simple, at dronning Margrethe først traf beslutningen om at ville abdicere ganske kort tid før sin nytårstale.

Det er ikke kendt af offentligheden, hvornår Dronningen traf beslutningen.

Som de fleste nok ved, er det på søndag – den 14. januar – kronprinsen officielt bliver udråbt som Danmarks konge.

