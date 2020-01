Når kongehuset vælger at leje deres skihytte i Verbier i Schweiz ud, så rejser det flere problemer, mener kongehusekspert Søren Jakobsen.

Hovedproblemet er, at det er en uskreven regel, at de kongelige ikke bør tjene penge på den måde, når de også modtager apanage. Et andet problem er, at retsligt er det umuligt at komme efter de kongelige, hvis de ikke overholder deres forpligtigelser eller kommer i strid med lejerne om mulige skader på ejendom eller inventar.

Det forklarer kongehusekspert Søren Jakobsen, som har skrevet flere bøger om de rige og kongelige. I første omgang var det Her og Nu, som skrev historien om, at kronprinsparret har lejet deres hytte i Schweiz ud.

Ugebladet beskriver, hvordan det koster imellem 41.200 kr. og 65.400 kr. for en uge i luksushuset.

Der blev holdt pressemøde 6. januar i forbindelse med, at kronprinsparrets fire børn skal starte på et tre måneder langt ophold på international skole i byen Verbier. I den forbindelse fortalte Kronprinsen, at de skal bo i en hytte, de har ejet i 10 år.

Søren Jakobsen kalder det øjnefaldende, at kronprinsparret har valgt at købe dette hus, som de så også har lejet ud

»Det burde sidde på rygraden af Kronprinsen, at han ikke burde udleje noget, han ejer,« lyder det fra Jakobsen.

Han siger desuden, at det sender et forkert signal, når Kronprinsen har indtjening ved siden af apanagen.

»Man kan ikke have et kongehus, som tjener penge ved siden af apanagen. Kronprinsparret får godt 21 millioner kroner om året, og det må jo siges at være en del. Oven i det skal jo lægges, at de får dem skattefrit og ikke skal betale moms.«

Synes du, det er okay, at Kronprinsparret lejer deres skihytte ud?

Eksperten siger videre, at selvom prins Joachim forsøgte at stable en virksomhed op på det sønderjyske Schackenborg Slot, som han fik foræret, så er det en anden sag, fordi prins Joachims apanage er langt mindre end Kronprinsens, og fordi prins Joachim rykkede ned i arvefølgen, i takt med at kronprinsparret fik fire børn.

I kongehuset har alle forskellige roller, de skal udfylde. Kronprins Frederik skal sidde som majestæt en dag, og derfor bliver prins Joachim, ligesom man har set det med andre kongehusmedlemmer, nødt til at finde en levevej, pointerer Søren Jakobsen. Kronprins Frederik har egentlig lov til at eje et hus i Schweiz, men både Søren Jakobsen og historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen mener, at det er usædvanligt.

Huset i Verbier, som ifølge Ekstra Bladet blev købt for 10 millioner kr., er også af en væsentlig omkostning, og Søren Jakobsen mener ikke, der er nogen undskyldninger for Kronprinsen.

»Han er jo eksempelvis uddannet cand.scient.pol. (har en kandidat i statskundskab, red.), så det er jo ikke, fordi han ikke forstår sig på de her samfundsmæssige forhold. Han burde have holdt sig langt væk fra at udleje,« slår han fast.

Hvis man som dansker lejer den schweiziske hytte, som i Schweiz kaldes en chalet, og man rager uklar med kongehuset, så er det umuligt, at man kan gå rettens vej. I Danmark kan kongehusmedlemmer nemlig ikke retsforfølges efter straffeloven, og man kan heller ikke sagsøge dem.

Der kan være schweiziske love, som trumfer de danske regler, men det ville alligevel være de danske retsinstanser, som skulle indkræve eksempelvis en eventuel gæld, og det vil de aldrig gøre grundet de kongeliges særstatus, som dels fremgår af grundloven, dels af kongeloven fra 1665.

Efter Her og Nus afsløring er annoncen for udlejning blevet taget ned.

B.T. har været i kontakt med kongehusets kommunikationsafdeling, der oplyser, at man ikke ønsker at udtale sig om sagen.