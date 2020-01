Fra kongehuset er det fredag eftermiddag blevet meldt ud, at kronprinsparret ikke længere vil udleje deres skihytte i Schweiz.

»Nu er det jo ikke længere en anonym ejendom, så forudsætningerne for udlejning er ikke længere de samme. Og for netop et kronprinspar gør dette en forskel i forhold til muligheden for at kunne have noget privat og noget privatliv. Ud over det er der også et sikkerhedsmæssigt aspekt,« siger Lene Balleby, som er kommunikationschef i kongehuset.

Kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen siger dog, at det nok ikke er den eneste grund. Han mener, at det handler om, at man i kongehuset har set en mulig konflikt med befolkningen, og det ønsker man ikke.

»Det danske kongehus er et klogt kongehus. De ønsker ikke at have sager, som det danske folk kritiserer dem for. Derfor vælger de simpelthen at lukke sagen hurtigt.«

Han siger, at når man ser på kongehusets historie, så holder de ikke stædigt på deres ret. De tager som regel konsekvensen, hvis der er uheldige sager, og så går de i en ny retning.

»Jeg køber helt sikkert begrundelsen med, at de ikke føler, at de kan have deres skihytte for sig selv længere,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Det var ved et pressemøde 6. januar, at Kronprinsen fortalte, at de havde et hus i den schweiziske by Verbier, som de skal bo i, mens børnene de næste tre måneder skal gå i en international skole.

Kongehuseksperten siger, at selvom man ikke kan spå om fremtiden i forhold til, om Kronprinsparret vil beholde skihytten, så rammer hele den her sag ned i flere problemstillinger.

»De har jo ønsket at være diskrete. At husets eksistens er kommet frem i lyset medfører jo en masse problemer for kronprinsparret,« siger Olden-Jørgensen.

»Man kan jo kun gisne om, hvorvidt de vælger at beholde hytten i fremtiden, men nu hvor den ikke er ukendt længere, så er der sikkerhedsmæssige ting, der er uønsket opmærksomhed, og så er der det økonomiske i, at de ikke kan udleje længere.«

I den officielle udmelding fra kongehuset skriver man, at de indtjeninger, man har, er gået til at dække omkostningerne ved huset.

»Det bekræfter jo, hvad jeg har ment tidligere, og det er, at det danske kongehus ikke har uanede mængder penge at bruge, så de har brugt indtjening på at få det til at køre rundt,« siger han og uddyber:

»De ved godt, at de skal holde sig fra alt, der virker snusket, uærligt eller som kan tolkes som lettjente penge.«

Han siger, at det mere er en uskreven regel, at de kongelige ikke skal have en indtjening, som den, de har fået via udlejning af huset.

»Det er jo vigtigt at slå fast, at de har ikke gjort noget ulovligt. De er bare et klogt kongehus. De holder ikke stædigt på deres ret. Derfor har de valgt at stoppe udlejningen.«

B.T. har været i kontakt med kongehuset, men det har ikke yderligere kommentarer.