»Dér viser han, hvor langt han vil gå.«

De seneste dage er der ivrigt blevet spekuleret i, hvad kong Frederiks såkaldte valgsprog ville blive. Nu er det blevet afsløret – og særligt én ting glimrende ved sit fravær.

Nemlig 'gud'.

Hvor afgående dronning Margrethe – på linje med tidligere monarker – havde et valgsprog, der lød:

Her ses kong Frederik efter kroningen. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/Ritzau Scanpix

»Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke.«

Derimod lyder kong Frederiks:

»Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark.«

I norsk TV 2's særprogram om tronskiftet forklarede mediets kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, at det for ham var overraskende:

»Jeg havde troet, at der ville være plads til en gud i valgsproget. Det var der ikke,« sagde han.

Kong Frederik holdt søndag eftermiddag sin første tale, hvor han afslørede sit valgsprog. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Omvendt forklarer historiker Sebastian Olden-Jørgensen fra Københavns Universitet, at han ikke var overrasket over, at 'gud' var fraværende.

Det er der flere grunde til, fortæller han.

»Jeg er ikke overrasket, for kong Frederik 10. har ikke udtalt sig ret meget om religion. De par gange, han har gjort det, har han givet udtryk for en vis distance,« forklarer han:

»Så hvis han havde valgt et i danske sammenhænge traditionelt valgsprog, så ville han nemt have kunnet fremstå uautentisk. Det ville have lydt lidt hult i hans mund.«

Her ses hele kongefamilien efter kroningen. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Derudover mener Sebastian Olden-Jørgensen, at man bør lægge mærke til, hvad kong Frederik sagde i sin tale, før han afslørede sit valgsprog.

»Jeg får brug for al den støtte, jeg kan få. Fra min elskede hustru, fra min familie, fra jer og fra det, der er større end os,« lød det blandt andet.

Særligt sidstnævnte er væsentligt, mener historikeren.

»Man bør lægge mærke til, at han i sin tale lige strejfede det religiøse med den her formulering om 'det, der er større end os'. Det er jo lidt diffust. Man kan tolke det religiøst, men det behøver man overhovedet ikke. Det kan lige så godt være en eller anden etisk eller moralsk fornemmelse, det kan være nationen. Det er upræcist,« siger Sebastian Olden-Jørgensen:

»Men med det har han vist, hvor langt han vil gå i retning af det religiøse. Nemlig kun til det diffuse. Og hvis dét er grænsen, så er der selvfølgelig ikke plads til gud i hans valgsprog.«

At den nykronede konge ikke nævnte gud, bør dog ikke nødvendigvis have den store betydning, mener historikeren.

»Han kunne have valgt at lægge stilen om. Han kunne have lagt sig tættere op ad sin mor. Men det har han ikke gjort. Han er forblevet sådan, som vi kender ham,« siger han og tilføjer:

»Det er på mange måder også det mest nærliggende, men han havde selvfølgelig valget.«

Sebastian Olden-Jørgensen påpeger, at man i Sverige og i Norge også længe har haft valgsprog, der ikke er religiøse.

Selvom kong Frederik med tronskiftet overtager rollen som Folkekirkens overhoved efter sin kirkeligt engagede mor, beskriver historikeren mere rollen som 'et formelt overhoved'.

»Der er ikke ret meget i det. Men der er en forbindelse mellem Kongehuset og kirken. Det er den gamle treenighed med 'Gud, konge og fædreland'. Dronningen har stået for en videreførelse, kan man sige, af alle tre dele,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

»Det kan være, at Frederik vil løsne forbindelsen til Gud, men på den anden side deltager han om en uge i en gudstjeneste i Aarhus Domkirke. Så det kan blive en nedtoning, men ikke – ser det ud til – noget brud.«

Kongehuset har meldt ud, at den kongelige familie deltager i festgudstjenesten i Aarhus Domkirke klokken 14 søndag 21. januar, hvor der blandt andet 'skrues op for musikken for at markere tronskiftet'.

