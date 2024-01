Det kom sandsynligvis som et chok og et lyn fra en klar himmel, da Dronningen i sin nytårstale meddelte, at hun abdicerer som dronning af Danmark den 14. januar.

Men måske var der alligevel små hints, der pegede i den retning, hvis man kigger lidt tilbage i tiden. Det påpeger kongehuskommentator hos Berlingske, Jakob Steen Olsen, i B.T.'s podcast 'Kongehuset bag kulissen'.

Der er særligt tre begivenheder den seneste tid, der springer i øjnene hos eksperten.

»Jeg tænker på Dronningens fejring af sit regeringsjubilæum i september 2022, hvor Kronprinsen holdt tale for hende. En sindssygt god tale, ikke mindst fordi den var strategisk gennemtænkt, den var også en branding af Kronprinsen som kommende monark. Han lister sine egne dyder og sammenligner med sin mor. Og som han siger; I får noget andet, end det, I er vant til, I får mig - og det er godt nok. Jeg er klar.«

»Hvis nu man tænkte, at Dronningen skulle sidde 20 år endnu, så er det jo mærkeligt at sige, man er klar, hvis man skal være kronprins i 20 år,« siger Jakob Steen Olsen og tilføjer:

»Hvis ikke man på en eller anden måde har vidst, der kunne være en snarlig sidste salgsdato på dronning Margrethe, så er det noget underligt noget at sige.«

Også en særlig pressemeddelelse fra i sommer, kan nu ses i et lidt andet lys, mener kongehuskommentatoren.

»Hvorfor beslutter man sig for i juli måned at sende en pressemeddelelse ud om, at Dronningen har været den længst siddende monark i Danmarkshistorien? Var det også for at sige til danskerne; Dronningen har siddet i rigtig, rigtig lang tid, hun har fortjent sit otium? Vi ved det ikke, men man ser på det i et andet lys.«

Og endelig er der også prins Christians fødselsdagsfering som også - set i bagklogskabens lys - kan ses som et lille hint om nye tider.

»Hvorfor var den så moderne, prins Christians fødselsdag? Også mere moderne, end vi troede, den ville være. Alle de her ting kunne tyde på, at abdikation som en mulighed har figureret længere, end vi har tænkt over. Men det får vi nok aldrig at vide.«

Herunder kan du høre en særudgave af 'Kongehuset bag kulissen', hvor kongehuskommentator Jakob Steen Olsen og vært Fie West også kommer med deres bud på, hvorfor Dronningen tog beslutningen om at abdicere - selvom hun altid har sagt, at det aldrig ville ske.