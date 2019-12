Den norske prinsesse Märtha Louises kæreste - den selverklærede shaman Durek Verrett - har den seneste tid vakt en del opsigt.

Forleden gjorde han det igen, da han forud for et interview valgte at stille en række krav - og midt under interviewet valgte at udvandre. Nu tager det norske Kongehus afstand.

Det skriver det norske medie VG.

Forud for et interview med VG og NRK valgte amerikanske Durek Verrett, der har dannet par med prinsesse Märtha Louise et halvt års tid, at fremsætte en række betingelser om, at medierne ikke måtte stille hverken ham selv eller den norske kongefamilie i et dårligt lys.

Märtha Louise og Durek Verrett. Foto: Carlos Diaz

'Derudover ønsker vi, at du bekræfter over for os, at du ikke vil skrive eller lave noget, som miskrediterer eller nedgører Shaman Durek, hans arbejde, prinsesse Märtha eller kongefamilien,' lød det blandt andet fra Durek Verrett og hans advokater forud for interviewet.

Men den slags krav og betingelser tager det norske kongehus nu afstand fra.

»De kongelige og det kongelige hof ønsker ikke, at der skal lægges begrænsninger på omtalen af Kongehuset,« skriver kommunikationschefen ved det kongelige hof, Guri Varpe, til VG.

Samtidig afviser han, at det kongelige hof skulle have bistået Durek Verrett på nogen måde i forbindelse med udfærdigelsen af betingelserne.

Både NRK og VG afviste at følge de krav, som Durek Verrett havde fremsat.

Alligevel stillede han op til interviewene. Undervejs spurgte VG ind til den fremsendte aftale, og det fik Durek Verrett til at rejse sig op og forlade interviewet midt i det hele.

Efterfølgende har hans advokater sendt en besked om, at man advarer om et muligt søgsmål.

Det er ikke første gang, at Durek Verrett har været mål for massiv kritik. Tidligere har han også udtalt, at det efterlader et aftryk i kvinders vagina, hvis de har sex med for mange partnere, og han har også påstået, at kræft kan være selvpåført.