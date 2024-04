Sidste år kunne det jordanske kongehus fejre ikke blot ét, men to bryllupper.

Først blev prinsesse Iman gift, og siden var det kronprins Hussein, som blev gift med kronprinsesse Rajwa.

Sidstnævnte bryllup – som var det største i landet siden 1987, hvor kronprinsens forældre blev gift – havde sågar danske gæster, idet kong Frederik og dronning Mary deltog.

Nu er der så nok en gang grund til at smile lidt ekstra i det jordanske kongehus.

For kronprinsesse Rajwa er gravid.

»Royal Hashemite Court (Jordans kongehus, red.) er glade for at kunne meddele, at Deres Kongelige Højheder kronprins Hussein og kronprinsesse Rajwa venter deres første barn til sommer,« skriver de i en pressemeddelelse, fortæller Billed Bladet.

Den førnævnte bryllupsfest var lidt ud over det sædvanlige. Allerede i ugen op til begyndte festlighederne – blandt andet med med spisning for over 4.000 jordanere.

Til selve ceremonien, som foregik i Zahran Paladsets have i Amman i Jordan, var der 140 gæster – heriblandt flere europæiske royale – mens der til selve receptionen var 1.700 gæster.

Kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen kom dengang med sit bud på, hvorfor så mange europæiske royale deltog i det overdådige bryllup.



»Det jordanske kongehus er sådan relativt vestligt orienteret og relativt demokratisk i forhold til, hvad mange andre mellemøstlige kongedømmer kan præstere. Og specielt det britiske kongehus har en særlig historisk tilknytning til Jordan, fordi Jordan var et britisk mandatområde fra Første Verdenskrig, til Jordan blev selvstændigt i 1946,« forklarede han.

Prins William og prinsesse Kate var da også blandt gæsterne.

