Prins Harrys udmelding om, at han vil trække sig fra rampelyset, er ifølge kongehus-ekspert Søren Jakobsen kulminationen på flere års hysterisk opførsel. Han vurderer, at prins Harry går en mørk fremtid i møde.

»Som udgangspunkt er det jo fornuftigt at trække sig, da der er trængsel i det engelske kongehus, og de er langt nede i geleddet, men jeg synes, at både prins Harry og Meghan Markle har opført sig hysterisk, siden de blev gift,« lyder det fra Søren Jakobsen.

Britiske medier skriver, at dronning Elizabeth ikke kendte til sit barnebarns planer, før han meldte det ud. Hvis det er rigtigt, er det i royal sammenhæng en katastrofe, mener Søren Jakobsen.

»Det er et tillidsbrud. Hun er ikke bare hans bedstemor. Dronning Elizabeth er også hans overordnede. Det vil hun aldrig glemme. Sådan gør man bare ikke. Der er ikke nogen eksempler i de europæiske kongehuse på, at nogen har opført sig på den måde.«

Prins Harry og Meghan Markle har længe haft et anstrengt forhold til de britiske medier. Da deres søn Archie blev født, ville de blandt andet ikke vise ham frem for offentligheden.

Prins Harry har derudover sagsøgt tre aviser, som han mener, har hacket hans telefon. Han har sammenlignet mediernes behandling af Meghan Markle med behandlingen af hans mor, prinsesse Diana, der som bekendt døde i en bilulykke i 1997.

»Det, at han drager paralleller til sin mors skæbne, er ude af proportioner. Der er jo ikke nogen paparazzier, der har lavet biljagt på hverken ham eller Meghan. Jeg synes, at deres opførsel har været præget af krukkeri og hysteri,« lyder det fra Søren Jakobsen.

»Også det med at ville have deres egen hofstab, som om de var betydningsfulde for det engelske kongehus. Det svarer til, at prins Joachim ikke vil dele kontorpersonale med sin bror.«

Søren Jakobsen nævner også episoden, hvor prins Harry blev kritiseret for at flyve for meget i privatfly, samtidig med, at han talte om klima-kamp.

»På den måde er den engelske dronning måske tilfreds med, at de nu vil finde en anden rolle.«

Og hvad skal der så ske med prins Harry? Søren Jakobsen tror, at han får svært ved at finde sig et andet arbejde og gøre sig økonomisk uafhængig af kongehuset, som ellers er planen.

»Det er to oversensible vanskelige mennesker, som (hvis det er sandt, at dronningen ikke vidste besked, red.) man ikke kan stole på som partnere. Selvfølgelig vil de have en reklameværdi i starten, og der vil være nogle snobber, der vil benytte sig af det, men det bliver på sigt svært at omsætte til penge. Det bedste bud er, at Meghan genoptager sin skuespillerkarriere, for hvad skal man med en prins, der er svær at omgås?«