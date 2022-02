»Hans rygte vil for altid være helt ødelagt af den her sag. Han vil altid stå ude i kulden.«

Så kontant melder B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen ud om prins Andrew.

Den 61-årige britiske prins indgik tirsdag et millionforlig med Virginia Giuffre, der anklagede ham for at have haft sex med hende, da hun var mindreårig og blev holdt som sexslave af den afdøde amerikanske rigmand og sexforbryder Jeffrey Epstein.

»Med det her underlige forlig kommer man ikke tættere på skyldsspørgsmålet, og derfor bliver prins Andrew aldrig nogensinde renset. Og det frikender ham i hvert fald ikke på nogen måde,« pointerer Jacob Heinel Jensen.

Prins Andrew har indgået forlig med Virginia Giuffre, som anklager ham for at have misbrugt hende seksuelt, da hun var 17 år og mindreårig sexslave af den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Foto: STEVE PARSONS, BEN GABBE

Han mener, det er »helt udelukket«, at prins Andrew nogensinde vil komme til at spille en rolle i det britiske kongehus igen.

Den skandaleramte britiske prins har allerede fået frataget sine royale forpligtelser, protektioner og titler. Dem får han ikke igen, mener kongehusreporteren, og han kommer heller ikke til at vise sig til store officielle begivenheder i kongehuset fremover.

Eksempelvis kommer prins Andrew højst sandsynligt ikke til at være til stede ved dronning Elizabeths snarlige 70-års regentjubilæum.

»Men når det handler om familien og ikke er officielt, så kan man godt forestille sig, at han vil dukke op. Eksempelvis når dronning Elizabeth dør. Men man skal ikke forestille sig, at han kommer til at gøre noget stort væsen af sig selv, og man vil gøre alt for at skærme ham,« forudser Jacob Heinel Jensen.

Prins Andrew med sin mor, dronning Elizabeth. Foto: NEIL HALL

Heller ikke i det private erhvervsliv, tror han, der vil være plads til prins Andrew.

»Prins Andrew har selvsagt haft en del magtfulde forbindelser og venner, men han skal nok ikke drømme om, at der er nogen af dem heller, der vil sættes i forbindelse med ham efter det her,« mener B.T.s royale korrespondent.

»Man kan ikke starte et samarbejde med prins Andrew eller give ham en rolle i et firma, det ville være at skyde sig selv i foden.«

Dermed er der selvsagt ikke mange muligheder tilbage for prins Andrew til at forsøge sig selv. Han skal med Jacob Heinel Jensens ord »bare holde så lav profil som overhovedet muligt«.

Men her har han heldigvis sin kære – og umådeligt velhavende – mor, dronning Elizabeth.

»Jeg kan ikke forestille mig andet, end at hun vil forsøge at holde ham oven vande på en eller anden måde i fremtiden, fordi han simpelthen ikke ejer andre muligheder,« fastslår Jacob Heinel Jensen.

For dronningens tidligere yndlingssøn er stadig »mors dreng« på trods af, at kongehuset har måttet tage afstand fra ham efter anklagerne fra Virginia Giuffre.

Den kommende konge prins Charles skulle angiveligt have en noget hårdere tilgang til sin bror prins Andrew end deres mor, dronning Elizabeth. Foto: PETER CZIBORRA

Kongehuseksperten kalder i stedet den kommende konge, prins Charles, for »arkitekten bag den hårde linje« over for prins Andrew.

»Men dronning Elizabeth er 95 år, så det bliver interessant at se, når det her tronskifte kommer inden for en overskuelig fremtid. For vil prins Charles så hjælpe prins Andrew? Det tror jeg er mere uklart,« forklarer Jacob Heinel Jensen.

»Men det er klart, prins Andrew kommer ikke til at sidde på gaden med en hat og tigge. Selvfølgelig kommer han til at få en eller anden form for økonomisk hjælp, for ellers kan han jo ikke leve.«