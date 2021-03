»En knusende beskyldning for slottet.«

Sådan lyder det fra en britisk kongehusekspert, efter prins Harry og hertuginde Meghan i et yderst omtalt interview har fortalt, at der i den royale familie angiveligt var bekymring over, hvor mørk deres søns hudfarve ville blive, idet Meghans mor er sort.

»Påstanden om, at der var diskussioner i slottet om, hvor mørk Meghans første baby måske ville være, er en knusende én,« lyder det i en analyse i BBC fra Jonny Dymond, der er mediets royale korrespondent.

»Det er på vej mod 'worst-case scenarie'-territorium for slottet.«

ARKIVFOTO af den britiske dronning, Elizabeth. Foto: POOL New Vis mere ARKIVFOTO af den britiske dronning, Elizabeth. Foto: POOL New

Han påpeger dog, at man i interviewet, der blev vist natten til mandag dansk tid, kun får den ene side af sagen – nemlig parrets version – da det britiske kongehus endnu ikke selv har udtalt sig eller kommenteret påstandene.

»Det er værd at huske på, at vi i øjeblikket kun får den ene side af historien. Og Meghan har ikke fortalt, hvem der sagde det til Harry (vedrørende hudfarven, red.). Men det er en forfærdelig beskyldning for slottet at skulle håndtere,« forklarer Jonny Dymond til BBC.

Det er dog ikke det eneste opsigtsvækkende, der blev sagt om det britiske kongehus i interviewet:

»'Fanget'. Det er det ord, Harry brugte til at beskrive sit liv i den royale familie. Det er det indtryk, han ofte gav, når han tog rundt omkring. Men han tager den videre: Han siger, at hans bror, William, og hans far, Charles, også er fanget. Og at han har medfølelse med dem,« siger kongehuseksperten og tilføjer:

»Det er en fløjsbetrukket kniv ind i den institution, han forlod.«

Den royale korrespondent forklarer, at det ikke vides, om og hvordan kongehuset vil svare på beskyldningerne.

36-årige prins Harry og 39-årige hertuginde Meghan trådte tilbage fra deres kongelige pligter sidste år.

De bor nu i den amerikanske delstat Californien, og sammen venter de deres andet barn.