Det norske kongehus deler et nye billeder af kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.

Det gør kongehuset på Instagram med beskrivelsen 'nye officielle billeder.'

På billederne ser vi det kommende regentpar både hver for sig og sammen.

Instagramopslaget falder også i god jord hos følgerne og har i skrivende stund over 10.000 likes.

De nye officielle billeder er nok heller ikke helt nye.

For kigger man på fotografen Dusan Reljins Instagramside, kan man se, at han for fem uger siden lavede et opslag med beskrivelsen, 'Det er en stor ære og privilegie at tage billeder af kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon af Norge. Tak for støtten og tilliden'.

På billedet står kronprinseparret også i, hvad der nærmest er et identisk sæt tøj med de nu officielle billeder. Du kan se Dusan Jeljins opslag nedenfor.