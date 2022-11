Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Forventningerne til dagens fejring er helt anderledes end alle de andre fejringer af Dronningens regeringsjubilæum«.

Sådan fortæller B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, der påpeger, at det er »heldigt« for regenten, at de tidligere markeringer af hendes jubilæum er faldet i henholdsvis januar, maj og september – inden, at krisen om prins Joachims børns titler brød ud.

Til dagens fejring dronning Margrethes 50 år som regent er den royale familie nemlig samlet for første gang siden krisen.

»Alle vil holde øje med, hvordan medlemmerne af den kongelige familie interagerer med hinanden. Jeg vil specielt holde øje med, hvordan prins Joachim og prinsesse Marie vil se på Kronprinsparret, efter de har sagt, at forholdet til dem er kompliceret,« fortæller Jacob Heinel Jensen og fortsætter:

Prins Joachim og prinsesse Marie. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg kan ikke forestille mig, at det er blevet mindre kompliceret over natten -–sådan en dyb krise kan naturligvis ikke ændres med et billede. Det er for naivt at tro på.«

For ham er det store spørgsmål, om prins Joachim og prinsesse Marie vil »levere varen« og smile side om side med Kronprinsparret.

»Jeg tror, der er en del mennesker inde i Kongehuset der har været på overarbejde for at sikre sig prins Joachim og prinsesse Maries deltagelse i dag. Det har formentlig ikke været nogen nem mission, for prinseparret og deres børn har jo været dybt ulykkelige,« fortæller han..

Selv kan Jacob Heinel Jensen da heller ikke lade være med at tænke på dengang, Dronningen, prins Henrik og hele den kongelige familie lod sig fotografere på vinslottet Cayx i kølvandet af krisen om prins Henriks utilfredshed med sin rolle i Kongehuset.

»Vi skal bare lige huske, at det billede jo ikke ændrede noget – prins Henrik var jo stadig ked af det, men i det mindste følte danskerne, at familien havde talt sammen om problemerne.«