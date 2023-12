Det er efterhånden flere år siden, at den danske kongefamilie har været samlet juleaften. Derfor var det overraskende, da Kongehuset i sidste uge meddelte, at både prins Joachim og kronprins Frederiks familier vil være samlet med Dronningen til jul.

Men hvordan har prinsesse Marie det med, at familien skal samles til jul? Det ville B.T. og flere andre medier gerne vide, da prinsessen fredag aften var i København.

»Jeg glæder mig til en meget hyggelig jul i Danmark,« lød det fra prinsessen, da hun fredag aften som protektor for AIDS-Fondet var mødt op på Kultorvet i København for at tænde lys i anledning af World aids Day.

Mange medier var ellers mødt op for at stille prinsesse Marie spørgsmål, men dét havde hun altså ikke den store lyst til at tale om.

Prins Joachim og prinsesse Marie var også i Danmarks, da prins Christian fyldte 18 år. Her havde de deres to børn med til fest. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie var også i Danmarks, da prins Christian fyldte 18 år. Her havde de deres to børn med til fest. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er ikke nogen hemmelighed, at forholdet mellem prins Joachim og kronprins Frederik ikke har været det bedste de seneste år.

Det fortalte prins Joachim og prinsesse Marie selv til B.T. i 2022 ved et interview i Paris.

»Det er kompliceret, nemlig. Det er det,« forklarede prinsessen.

Og den kongelige jul har ikke virket mindre kompliceret de seneste år. I hvert fald har kronprins Frederik og kronprins Joachim ikke holdt jul sammen i mindst tre år.

I 2020 holdt Dronningen jul med prins Joachim og hans familie på Schackenborg, mens kronprinsparret holdt jul hjemme på Amalienborg.

I 2021 fejrede kronprinsparret jul sammen med dronningen på Amalienborg, mens prins Joachim og prinsesse Marie holdt jul i Frankrig.

I 2022 holdt inden af Dronningens sønner jul med deres mor, da prins Joachim og prinsesse Marie sammen med børnene Nikolai, Athena, Felix og Henrik tog til Vietnam, mens kronprinsparret valgte at holde jul i Australien.

Men nu – i 2023 – bliver familien samlet igen på Marselisborg i Aarhus.

Mens prinsesse Marie havde kun et kortfattet svar om Julen, var hun lidt mere informativ, da hun blev spurgt ind til sit nye liv i Washington, hvor hun og prins Joachim og deres børn flyttede til i sommer.

»Vi er faldet rigtig godt til i Washington. Det er en meget spændende by. Vi er virkelig glade for at være der,« lød det fra prinsessen, der også knyttede en kommentar til sit virke for AIDS-Fondet.

»Det er meget vigtigt for mig at være med og markere World Aids dag og vise min støtte til mennesker, der lever med hiv. Men også at huske dem, der desværre er døde af Aids. Det betyder meget.«

Vil du vide mere om Kongehuset, så lyt til B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen'. I denne uge kan du blandt andet høre om Kronprinsens tur til Aalborg, samt høre kommunikationsekspert Anna Thygesen fortælle om Kongehusets 'goodwill' og 'badwill'-konto - og hvordan sagen om Genoveva Casanova har vendt op og ned på dem.