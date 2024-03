Kong Haralds livlæge, Bjørn Bendz, fortæller nu, hvordan det er gået med kongens operation, hvor han skulle have indopereret en permanent pacemaker.

Det gør han på et pressemøde ved Rigshospitalet i Oslo, som er der, hvor kongen har været indlagt.

»Det vigtigste er at sige, at kongen har været gennem operationen i dag, og den er vellykket,« starter livlægen, inden han beretter om, hvordan en permanent pacemaker fungerer i kroppen.

»Kongen er tilbage på sin stue, og han var vågen under indgrebet og er naturligvis stadig vågen,« fortæller livlægen.

Derudover deler livlægen, hvordan de sidste to uger har været for kongen.

»Det er altid alvorligt, når en person tæt på 90 år bliver indlagt med en infektion, men kongen kom i behandling med det samme,« lyder det fra lægen om starten på forløbet, hvor kongen blev indlagt i Malaysia.

Operationen tirsdag var et resultat af den infektionssygdom, som 87-årige kong Harald fik, da han var på privat ferie i Malaysia i forbindelse med fejringen af sin fødselsdag.

Ved premmødet spørger den fremmødte presse også, om man nu ved, hvilken infektion der har været tale om.

»Det er et godt spørgsmål, men vi har ikke fået svar på prøverne endnu. Det er typisk sådan med de her infektioner, at det kan være svært at finde ud af, hvor de kommer fra,« forklarer lægen.

Kongen vil være indlagt de kommende par dage, men der var som bekendt tale om en vellykket operation.

Ifølge kalenderen fra kongehuset skulle kongen være tilbage på arbejde mandag. Livlægen fortæller dog ved pressemødet, at han anbefaler, at kongen er sygemeldt til i hvert fald efter påsken.

Indtil da er det kronprins Haakon, der er regent.