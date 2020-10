Bogen 'Kongen fortæller' går tæt på den norske kong Harald, hvor han går i detaljer om sin tid som regent og ikke mindst de personlige detaljer om familielivet.

I et af kapitlerne forklarer kong Harald, hvordan det har været både hårdt og svært at kombinere regent-titlen med rollen som far.

Det skriver Dagbladet.

Under et statsbesøg tilbage i tiden, fik kongen nemlig en tanke, som han efterfølgende gjorde noget ved.

Kong Harald blev 83 år i februar. Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Kong Harald blev 83 år i februar. Foto: JULIEN WARNAND

»Pludselig opdagede jeg, at jeg havde 200 dage i udlandet. Jeg havde jo små børn – eller vi havde små børn. Jeg tror ikke, de helt har tilgivet os, at vi var så meget væk,« udtaler kong Harald i bogen.

Han uddyber videre, at han nærmest havde et klippekort til New York, og at det hverken var godt for familien eller hans tilknytning til Norge.

Af den grund lægger han heller ikke skjul på, at han fortryder sine mange dage væk. Ham selv og hans hustru, dronning Sonja, prøvede i den efterfølgende tid at være hjemme i højere grad, selv om det var svært, forklarer han.

Kong Harald håber heller ikke, at kronprins Haakon træffer de samme valg som han selv gjorde. Men kongen anerkender da også, at det er svært, når man bestrider en royal titel. Noget, han også genkender i sin søn.

Den norske kongefamilie. Nederst fra venstre sidder Kong Harald og dronning Sonja. Øverst ser vi kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon og prins Sverre Magnus. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Den norske kongefamilie. Nederst fra venstre sidder Kong Harald og dronning Sonja. Øverst ser vi kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon og prins Sverre Magnus. Foto: NTB SCANPIX

»Jeg følger ham tæt og ser, at han også arbejder rigtig meget. Jeg er en smule bekymret for ham. Han er jo en ung mand, men det der med at etablere sig, gør, at han må arbejde hårdt,« udtrykker kongen i 'Kongen fortæller'.

Selv om kong Harald til tider føler, at hans børn ikke helt har tilgivet regentparret for tiden væk, understreger han, at han og kronprinsen har et godt forhold i dag.

De er både venner og kollegaer, siger han blandt andet.

Kong Harald har regeret i Norge siden 1991. Sammen med dronning Sonja har de børnene kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise.

Foruden sin bog har kong Harald været særdeles omtalt på det seneste. Det skyldes, at han tidligere på måneden blev indlagt på et hospital i Oslo.

Han havde problemer med en hjerteklap, som han havde fået indopereret i 2005. Hjerteklappen blev imidlertid udskiftet via et indgreb lavet under lokalbedøvelse, og efterfølgende meldte det norske kongehus ud, at operationen var gået godt.

Kong Harald må derfor igen tage fat om sine royale forpligtelser.