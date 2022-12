Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Hans Majestæt Kongen er nu udskrevet fra Rigshospitalet.«

Således melder det norske kongehus nu, efter den norske Kong Harald de seneste to dage har været indlagt i Oslo med en infektion, som han har fået antibiotika i blodårerne for.

»Kongen er på bedringens vej, men vil tage det med ro i nogle dage,« lyder den officielle melding.

Den 85-årige Kong Harald har været indlagt for anden gang i år med en infektion.

På grund af den seneste indlæggelse her op mod jul var det uklart, hvorvidt kongen selv ville kunne afholde sin traditionsrige nytårstale til nordmændene.

»Vi plejer ikke at dele detaljer om talen før nytårsaften, og der planlægges efter forskellige alternativer,« sagde det norske hofs kommunikationschef Guri Varp for nylig til NRK.

Og hvorvidt kongen selv kommer til at holde sin nytårstale – eller om eventuelt hans kone dronning Sonja eller hans søn og tronfølger, kronprins Haakon kan tage over – er fortsat uvist.

»Det besluttes ikke, før vi når nærmere på nytårsaften, hvem der holder nytårstalen i år,« lød det fra kommunikationschefen.

Forinden den nye meldingen om kongens udskrivelse fra Rigshospitalet i Oslo, så var den seneste melding fra det norske kongehus om kong Haralds tilstand, at han var stabil, samt at han modtog medicin for sin infektion.

Derudover har dronning Sonja også udtalt til norske VG, at det »heldigvis går meget, meget godt« med hendes ægtemands helbred.

»Kongen kommer nok hjem om nogle dage. Det glæder vi også meget til,« sagde hun tirsdag.

De senere år har kong Harald dog skulle kæmpe en del med sit helbred, hvor han både har måtte indlægges og sygemeldes, fået indsat en ny hjerteklap og haft corona.