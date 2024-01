Den norske kong Harald er blevet sygemeldt.

Det er en luftvejsinfektion, der holder ham i sygesengen – til og med fredag 2. februar.

Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse onsdag.

»Hans Kongelige Højhed Kronprinsregenten vil varetage Kongens program,« lyder det med henvisning til den norske konges søn, kronprins Haakon.

Her ses kong Harald og kronprins Haakon tidligere på måneden. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses kong Harald og kronprins Haakon tidligere på måneden. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/Ritzau Scanpix

Den norske konge har flere gange de seneste par år været indlagt – blandt andet med infektion.

Det skete tilbage i maj sidste år og i december året forinden.

I begyndelsen af 2020 blev han også indlagt for svimmelhed. Et par uger senere blev han raskmeldt og udskrevet.

Senere samme år blev han indlagt på ny. Her gennemgik han en vellykket hjerteoperation, hvor han fik indsat en ny hjerteklap.

Han blev senest opereret i 2021 for en seneskade over højre knæ. Den operation var vellykket, og kongen blev erklæret i fin form.

Konge Harald, som fylder 87 år til februar, har været Norges regent i 33 år.

Tidligere på måneden afviste han over for det norske nyhedsbureau NTB, at han havde nogen planer om at forlade den norske trone – og dermed ikke ville følge i fodsporene på dronning Margrethe, der abdicerede i midten af januar.

»Jeg fastholder det, jeg har sagt hele tiden, at jeg har aflagt ed til Stortinget, og den gælder for resten af livet. Jeg har egentlig ikke gjort mig nogen nye tanker om det,« lød det fra kong Harald til det norske medie.