Det var en utvetydig norsk konge, er mødte den norske presse i Pressens hus i Oslo.

Her blev han spurgt til, om han havde genovervejet at abdicere tronen efter kollegaen dronning Margrethe meldte ud i sin nytårstale, at hun ville trække sig som regent af Danmark 14. januar.

»Der var en bombe fra Danmark nytårsaften i år. Med dronning Margrethe der valgte at abdicere,« lød det indledningsvist fra en journalist fra mediet NTB, der dog blev afbrudt af kongen.

»Ja, det sagde hun,« sagde kongen med tydelig henvisning til, at han ikke stod med samme planer.

Han vil ikke abdicere som dronning Margrethe. Foto: Mischa Schoemaker/SIPA/Ritzau Scanpix

Dog ville journalisten gerne have præciseret, om det nu var det, kongen mente.

»Jeg fastholder det, som jeg har sagt hele tiden. Jeg har aflagt ed til Stortinget, og det varer livet ud,« lød det fra kongen.

Dermed skal kronprins Haakon ikke regne med, at han skal bestride rollen som regent for Norge, før hans fars død.

Kong Harald har indtil videre været konge af Norge i 33 år – siden 17. januar 1991.

Der var god stemning, da kronprinsen og kongen besøgte den norske presse. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/Ritzau Scanpix

Nu er han den ældste monark i Europa og fylder 87 år næste gang.

Kong Harald har flere gange sagt, at han kommer til at blive til det sidste.

Det skyldes også, at han ser det som en tradition for regenten, da både hans far og farfar blev til deres død.

Dronning Margrethe abdicerede 14. januar.

Dermed blev det kong Frederik, der nu er regent af Danmark med dronning Mary.