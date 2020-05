Om ganske få dage kan vores norske naboer fejre grundlovsdag, og traditionen foreskriver, at store dele af befolkningen i den forbindelse trækker i de klassiske folkedragter.

En dragt - også kaldet bunad - der også er ganske populær i landets kongehus. Kong Harald har man dog aldrig set i én, og nu har Dagbladet.no undersøgt hvorfor.

For mens kongefamilien - heriblandt dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon - oftest trækker i nationaldragten, når Norge fejrer sig selv, så holder kong Harald sig til kjole og hvidt.

Et valg, der først og fremmest handler om tradition, mener kongehusekspert Caroline Vagle. Til norske Dagbladet forklarer hun således:

Kong Harald i militæruniform og dronning Sonja iført Bunad i forbindelse med 75-året for Norges befrielse 8. maj. Foto: Lise Åserud

»Festtøj er for ham galauniform og kjole og hvidt. Den 17. maj er traditionen, at han bærer civilt festtøj - altså jakkesæt.«

Og den vurdering bekræfter kommunikationschef ved det norske hof, Guri Varpe, overfor bladet. Herfra lyder det, at der simpelthen ikke er tradition for, at kongen bærer bunad.

Med årene er det dog blevet mere normalt for mænd at hoppe i nationaldragten - og den tendens hoppede kronprins Haakon med på i 2007.

Her skrev han historie, da han som den første kronprins nogensinde iførte sig bunad, da han bød familien velkommen på Skaugum - kronprinsfamiliens officielle residens

Mens hans far, kong Harald, aldrig iføre sig bunad, har kronprins Haakon siden 2007 båret dragten ved flere lejligheder. Her i forbindelse med den norske grundlovsdag sidste år. Her ses han sammen med hustru Mette Marit og prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: LISE AASERUD

Dermed matcher han hustru kronprinsesse Mette-Marit, der ofte ses iført nationaldragt i forbindelse med officielle arrangementer.

Hun fik sågar en bunad i bryllupsgave, da hun og kronprins Haakon sagde officielt ja til at tilbringe livet sammen i 2001.

Og som mor så datter: Kronprinsparrets ældste datter og nummer to i rækken til den norske trone, prinsesse Ingrid Alexandra, bærer også gladeligt den flotte nationaldragt.

Hun fik sin første allerede ved sin dåb, og da hun i august sidste år blev konfirmeret, skete det ligeledes iført nationaldragten - en dragt, hun havde fået i gave af sine bedsteforældre: Dronning Sonja og kong Harald.