Det er kun nogle måneder, siden norske kong Harald sidst var under kniven,

Lørdag lægger han sig igen på operationsbordet. Han skal nemlig opereres i benet, skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Allerede fredag er kongen blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, hvor han altså lørdag skal opereres for en skadet sene i højre knæ.

I forbindelse med operationen vil kongen blive sygemeldt til og med 14. februar, så han har tid til – bogstaveligt talt – at komme på benene igen. I mellemtiden vil kronprins Haakon varetage hans royale pligter.

Kong Harald fotograferet for et års tid siden. Foto: LISE ASERUD

At den 83-årige konge har problemer med benet, blev velkendt allerede torsdag, da kongehuset udsendte en kort pressemeddelelse om, at than ville sygemelde sig indtil 31. januar.

Denne sygemelding er nu blevet forlænget med to uger.

Kronprins Haakon er dog ved at være en erfaren mand, når det kommer til at overtage sin fars pligter for en stund.

Det er nemlig lagt fra første gang, den norske monark må fravælge arbejdet for at tage sig af sit helbred.

Her kong Harald med sønnen kronprins Haakon og barnebarnet prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: Lise Aserud

Det skete så sent som i september, da kong Harald pludseligt fik problemer med vejrtrækningen.

Grundet problemerne blev han indlagt, og inden længe stod det klart, at man var nødt til at operere.

Sagen var, at kong Haralds hjerteklap – en kunstig én, som han havde fået indopereret i 2005 – var ved at stå af.

Operationen var vellykket, men det var alligevel nødvendigt for kongen at være sygemeldt både september og oktober ud.

Også her overtog ældstesønnen Haakon de royale forpligtelser for sin far.

Det samme gjorde sig gældende i starten af 2020 og i slutningen af 2019, fordi kongen på daværende tidspunkter måtte lægge sig syg med først en virusinfektion og siden svimmelhed.