Norske kong Harald er fast besluttet på ikke at forlade tronen.

Helbredet er ikke, hvad det har været for kong Harald af Norge, der på torsdag fylder 82 år.

Så sent som i april sidste år måtte han sygemeldes grundet overbelastning og smerter i den ene fod. Alligevel agter han at blive på tronen til han dør, siger han i et større interview med avisen Dagens Næringsliv.

»Jeg har aflagt ed til Stortinget, som jeg mener varer livet ud. Så enkelt er det,« siger han til avisen.

Kong Harald og dronning Sonja. Foto: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX/REUTERS/RITZAU SCANPIX Vis mere Kong Harald og dronning Sonja. Foto: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX/REUTERS/RITZAU SCANPIX

Da kong Haralds far, kong Olav, blev alvorligt syg, blev Harald udnævnt som regent. Alligevel sad Olav frem til sin død i 1991. Sådan kommer det også til at gå med ham selv, siger han.

»Det er blevet traditionen her i landet, at vi bliver ved til 'the bitter end'.«

Selv om kronprins Haakon altså må vente med at blive konge, har han grundet sin fars sygdom prøvet kræfter med adskillige af de pligter, der hører til det at være konge af Norge.

Herhjemme har dronning Margrethe tidligere afvist at hun kommer til at abdicere, men både i Belgien og i Japan er det i nyere tid set, at regenter abdicerede.