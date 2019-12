Kong Harald var nødt til at melde sig syg, da der var ekstraordinær samling af det norske statsråd onsdag.

Den 82-årige konge er nemlig ramt af en virus, som har gjort, at han må holde sig i ro. Man ved endnu ikke, om han vil være at finde i statsrådet fredag, hvor der skulle udnævne to nye ministre, nemlig Sylvi Listhaug og Terje Søviknes.

Kommunikationschefen for det norske hof, Guri Ofstad Varpe, bekræfter, at kongen er syg, og at det er årsagen til, han ikke mødte op onsdag.

Efterfølgende har kronprins Haakon givet en status på sin fars sygemelding.

»Han er sygemeldt med en virusinfektion, men det går godt med ham,« lyder det fra kronprinsen.

Han fortæller, at de håber, at kongens sygdom ikke kommer til at få konsekvenser for julen.

Den norske kong Harald, kronprinsese Mette-Marit, prinsesse Ingrid, kronprins Haakon, , dronning Sonja og prins Sverre Magnus på det officielle juleportræt taget på det royale slot i Oslo i 2019. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Den norske kong Harald, kronprinsese Mette-Marit, prinsesse Ingrid, kronprins Haakon, , dronning Sonja og prins Sverre Magnus på det officielle juleportræt taget på det royale slot i Oslo i 2019. Foto: NTB SCANPIX

Det var ellers meningen, at kongen og dronningen skulle fejre julen sammen med deres datter, prinsesse Märtha Louise, i en trævilla, som kaldes Kongssetra. Den ligger ved Oslo.

Kronprinsparret skulle efter planen fejre julen i deres egen hytte, som de købte i 2007. Den ligger i Ulvdal i Norge.

Den norske konge har også tidligere på året kæmpet med helbredet.

Ved VM i sejlads i sommer blev kongen set med et bind på knæet, da han var steget om bord på en båd.

Det blev bekræftet over for det norske TV2, at kongen kæmpede med knæproblemer.

Ligesom sin mand har dronning Sonja haft sine problemer. Hun måtte melde afbud til en officiel rejse til Sydkorea, fordi hun havde en infektion i sin højre fod.