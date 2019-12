For en lille uge siden lød meldingen fra det norske kongehus, at kong Harald var blevet sygemeldt fra sine royale pligter.

Onsdag vendte han imidlertid tilbage til offentlighedens lys, da han deltog i den traditionsrige højtidsmesse i Holmenkollen Kapel.

Her var han mødt op sammen med dronning Sonja, prinsesse Märtha Louise og hendes ombruste kæreste, den selvudnævnte shaman Durek Verrett, skriver TV 2 Norge.

Efter messen tog flokken videre med bil. Formentlig til Kongsseteren – kongens vinterresidens på Voksenåsen i Oslo.

Et område, der ligger omtrent 500 meter over havets overflade.

Det var også her, kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise fejrede jul tirsdag.

Det er uvist, om shamankæresten var med til festlighederne.

Men sikkert er det, at kronprins Haakon og familien fejrede jul alene i familiens hytte i Uvdal i Buskerud.

Den norske kong Harald, kronprinsese Mette-Marit, prinsesse Ingrid, kronprins Haakon, , dronning Sonja og prins Sverre Magnus på det officielle juleportræt taget på det royale slot i Oslo i 2019. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Den norske kong Harald, kronprinsese Mette-Marit, prinsesse Ingrid, kronprins Haakon, , dronning Sonja og prins Sverre Magnus på det officielle juleportræt taget på det royale slot i Oslo i 2019. Foto: NTB SCANPIX

Om kong Haralds helbred atter er på toppen, melder historien intet om. Meldingen var i sidste uge, at han var blevet ramt af en virus, som tvang ham til at blive i sengen.

Det betød også, at han fredag i sidste uge måtte melde afbud til en ekstraordinær samling i det norske statsråd, da to nye ministre blev udnævnt.

2019 har da også været et udfordrende år for den norske konges helbred. I sommer – ved VM i sejlads – blev kong Harald set med et bind på knæet.

Efterfølgende bekræftede kongehuset, at kongen kæmpede med knæproblemer.